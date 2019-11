Luxemburg musste seine Teilnahme an der Jugend-WM vor dem Hintergrund der sozialen Unruhen in Santiago vorzeitig abbrechen. Dem Weltverband ist das in seinem Abschlussbericht keine Zeile wert.

Karate: Weltverband ignoriert Luxemburger Beschwerden

Laurent SCHÜSSLER

„Es waren sehr erfolgreiche Weltmeisterschaften. Wir haben es geschafft, die Träume der Athleten zu realisieren.“ So lauten die Worte von Antonio Espinos, dem Vorsitzenden des Welt-Karateverbandes WKF, nach den Jugend-Weltmeisterschaften vergangene Woche in Chile. Kein Wort über etwaige Zwischenfälle, wie sie die Luxemburger Delegation vor Ort durchleben musste. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Zumindest nicht in der Welt der WKF.

Die Titelkämpfe in Chile wurden bekanntlich durch die sozialen Unruhen vor Ort stark eingeschränkt ...