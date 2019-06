Alexandre Karapetian hat einen Lauf. Nach seinem Treffer gegen Liechtenstein traf der armenische Mittelstürmer auch gegen Griechenland.

Karapetian trifft gegen Griechenland

Joe TURMES Alexandre Karapetian hat einen Lauf. Nach seinem Treffer gegen Liechtenstein traf der armenische Mittelstürmer auch gegen Griechenland.

Aleksandre Karapetian stellt zurzeit seine Treffsicherheit auf hohem Niveau unter Beweis. Am Dienstagabend traf der Mittelstürmer, der zur neuen Saison vom FC Progrès zum Racing wechselt, zum zwischenzeitlichen 1:0 von Armenien gegen Griechenland. Er war bereits in der 8.' erfolgreich. Letztlich siegte der Außenseiter, der mit Arsenal-Profi Henrikh Mkhitaryan einen Ausnahmekönner in seinen Reihen zählt, mit 3:2.

Für Armenien waren es perfekte Tage. Am Samstag hatte man Liechtenstein mit 3:0 besiegt. Auch in dieser Begegnung traf der 31-jährige Karapetian.