Niederkorn hat sich in einer interessanten Partie mit 4:2 bei der Escher Fola durchgesetzt. Am 14. Spieltag der BGL Ligue gab es jedoch auch auf anderen Plätzen spannende Begegnungen.

Sport 2 Min.

Karapetian führt Niederkorn zum Sieg

Bob Hemmen Niederkorn schlägt Fola, Differdingen gewinnt gegen Jeunesse und F91 setzt sich gegen Mondorf durch. Am 14. Spieltag der BGL Ligue sicherten sich die Favoriten jeweils drei Punkte.

Der Kampf um die Tabellenführung in der BGL Ligue bleibt spannend. Niederkorn hat sich am 14. Spieltag zwar mit 4:2 bei der Escher Fola durchgesetzt, doch auch F91 sicherte sich drei Punkte. Gegen Mondorf siegte das Team von Trainer Dino Toppmöller mit 4:2.

Im Stade Emile Mayrisch hatte der FC Progrès den deutlich besseren Start erwischt. Durch Treffer von Karapetian (17.') und Françoise (26.') gingen die Gäste schnell in Führung. Vor dem Seitenwechsel gelang Klapp in der 35.' allerdings noch der wichtige Anschlusstreffer.

In der zweiten Hälfte sahen die Zuschauer eine offene Partie, in der Hadji in der 74.' der Ausgleich gelang. Doch ausgerechnet Karapetian, der dem Titelaspiranten in den vergangenen drei Partien gefehlt hatte, erzielte zwei weitere Tore (78.', 88.') und bescherte seiner Mannschaft den Sieg.



Späte Tore



Die Düdelinger waren im Duell mit Mondorf der klare Favorit. Nach 18 Minuten musste F91 allerdings einen Rückschlag hinnehmen, weil Natami die Gäste in Führung brachte. Acht Minuten später traf F91-Akteur Danel Sinani jedoch zum 1:1. In der zweiten Halbzeit erhöhten die Düdelinger dann den Druck, erst traf Turpel zum 2:1 (56.'), dann ließen sich die Gastgeber auch nicht vom 2:2 durch Touré (74.') verunsichern.

Im Gegenteil: F91 spielte mutig nach vorne, sodass zuerst Turpel (76.') und dann Ibrahimovic (81.') den gegnerischen Keeper überwinden konnten.

Differdingen setzte sich vor heimischer Kulisse mit 2:0 gegen die Escher Jeunesse durch. Amri (23.') und Perez (29.') trafen noch vor dem Seitenwechsel.

Nicolas Perez (r.) gelang gegen die Escher Jeunesse um Arsène Menessou ein Tor für Differdingen. Stéphane Guillaume

Racing und Hostert trennten sich 0:0. Patrick Grettnich bleibt somit auch in seinem vierten Spiel als Trainer der Hauptstädter ungeschlagen.

Die US Esch hätte zu Hause den zweiten Sieg der Saison einfahren können, doch RM Hamm Benfica bewies Charakter und kämpfte sich nach 1:2-Rückstand zurück ins Spiel. Inacio Cabral (64.', 82.') und Arantes erzielten die Tore der Gäste, Landim (59.') und Rani (76.') trafen für die Escher.

Das Duell zwischen Titus Petingen und Rodange endete 1:1. Banza hatte die Gastgeber in der 50.' in Führung gebracht, doch obwohl Rodanges Machado in der 59.' wegen groben Foulspiels die Rote Karte sah, gelang den Gästen in der 90.' noch der Ausgleich durch Yao. In der 90. + 3.' kassierte Julien Hornuss (Rodange) ebenfalls die Rote Karte.



Bei seinem Comeback als Cheftrainer durfte sich Rosports René Roller in Strassen über einen 4:1-Auswärtssieg freuen. Weirich (38.', 56.'), Lascak (67.') und Bartsch (71.') waren für die Gäste erfolgreich. In der 43.' war Edis Agovic der zwischenzeitliche Ausgleichstreffer gelungen.