Kane erlöst England

England hat dank seines Torjägers Kane Tunesien mit 2:1 besiegt. Der Torjäger stand zwei Mal goldrichtig.

(sid) - Kane war außer Atem, aber überglücklich - mit einem Treffer kurz vor dem Abpfiff hat der Ausnahmespieler der jungen und dynamischen englischen Nationalmannschaft einen verdienten WM-Auftaktsieg gerettet. Der mit 24 Jahren jüngste Kapitän in der WM-Geschichte der Three Lions erzielte beide Tore zum 2:1 gegen Tunesien, den Siegtreffer erst in der ersten Minute der Nachspielzeit. Mit einem Urschrei drehte Kane ab und rutschte auf Knien der Eckfahne entgegen.

"Der Hammer. Ich bin so stolz auf die Jungs, sie haben nie nachgelassen. Es war nur gerecht, dass wir es am Ende geschafft haben", sagte der Matchwinner. Ehe der Torjäger von Tottenham Hotspur England erlöste, hatten die Junglöwen von Coach Gareth Southgate die unangenehmen, spielerisch limitierten Nordafrikaner phasenweise an die Wand gespielt. Dabei offenbarte der Weltmeister von 1966 allerdings eine eklatante Abschlussschwäche, die ihm beinahe zum Verhängnis geworden wäre. "Wir hätten ein paar Tore mehr erzielen können", sagte Kane.



Mitverantwortlich für das Zittern um den Sieg war aber auch Walker, der Tunesien durch einen ausgefahrenen Ellenbogen einen Foulelfmeter schenkte: Sassi nahm dankend an und küsste umgehend den Punkt (35.').