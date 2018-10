Am Wochenende steht das 1/16-Finale der Coupe de Luxembourg auf dem Programm. Während das Topspiel zwischen Titelverteidiger Racing und Differdingen stattfindet, ist auch noch ein Drittligist dabei.

Kampf ums Achtelfinale

Am Wochenende steht das 1/16-Finale der Coupe de Luxembourg auf dem Programm. Während das Topspiel zwischen Titelverteidiger Racing und Differdingen stattfindet, ist auch noch ein Drittligist dabei.

von Andrea Wimmer

Es ist alles andere als ein Traumlos, das der Zweite und der Dritte der BGL Ligue erwischt haben. Im 1/16-Finale der Coupe de Luxembourg trifft Titelverteidiger Racing auf Differdingen, den Pokalsieger der Jahre 2010, 2011, 2014 und 2015. Zudem gibt es zwei weitere Duelle zwischen Vertretern der höchsten Spielklasse: Niederkorn empfängt Hostert, Rümelingen den Ligakonkurrenten Strassen.

Differdingen und Maxime Deruffe (l.) fordern Tarik Nouidras Racing. Foto: Yann Hellers

"Es war unglücklich. Aber wir müssen es so nehmen, wie es ist", sagt Racing-Trainer Patrick Grettnich mit Blick auf die umstrittene Pokalauslosung am 24. September, als Losfee Alex Kapp mehrmals Kugeln gezogen und sie später wieder zurückgelegt hatte. "Wir möchten weiterkommen und wenn möglich auch den Pokaltitel verteidigen. Aber bis dahin ist es ein langer Weg.“ Mit Differdingen hat Racing noch eine Rechnung offen. Das 0:1 am fünften Spieltag der Liga war die bislang einzige Saisonniederlage der Hauptstädter. „Wir sind auf Revanche aus und wollen unseren Heimvorteil nutzen", so Grettnich.

Auch sein Differdinger Amtskollege hätte sich einen anderen Gegner gewünscht. "Es war sicher kein Traumlos. Aber wenn man im Pokal weit kommen will, muss man auch einen Topgegner schlagen", meint Arno Bonvini, der sich auf ein spannendes Duell einstellt: "Wir haben die ganze Woche intensiv trainiert. Es wird wahrscheinlich ein sehr enges Spiel. Ich glaube nicht, dass es nach einer Stunde entschieden sein wird."

Einmalige Chance

Der größte Außenseiter der Runde ist CS Bourscheid, der einzige Vertreter der dritten Division im 1/16-Finale. Ex-Meister Fola Esch ist der mit Abstand prominenteste Gegner in der Pokalgeschichte des Vereins. Umso größer ist die Vorfreude. "Die Chance, gegen eine so starke Mannschaft anzutreten, werden unsere Spieler wohl kaum ein zweites Mal bekommen. Fola hat bekannte Spieler in ihren Reihen und Trainer Jeff Strasser hat in seiner Karriere so viel erreicht", meint Präsident Steve Heischbourg.

Daher erwarten die Bourscheider ein Vielfaches der üblichen Zuschauerzahl zu der Begegnung. Mehr freiwillige Helfer als sonst sind im Einsatz, es gibt zusätzliche Parkflächen beim Spielfeld in Michelau. Bourscheids Trainer, der ehemalige Wiltzer Spieler Alen Omerovic, ist der einzige im Club mit BGL-Ligue-Erfahrung. Trotzdem will sich die Mannschaft gut präsentieren. "Die Spieler sind hochmotiviert. Ziel ist, das bestmögliche Resultat zu schaffen", so Heischbourg.

Für Fola-Trainer Jeff Strasser zählt gegen Drittligist Bourscheid nur ein Sieg. Foto: Ben Majerus





Coupe de Luxembourg - 1/16-Finale

PROGRAMM

Am Samstag:

17.00: Bourscheid (3) – Fola (BGL)

18.00: Käerjéng (EP) – Jeunesse (BGL)

Am Sonntag:

16.00: Sandweiler (EP) – F91 (BGL)

16.00: Racing (BGL) – Differdingen (BGL) (Stade Camille Polfer)

16.00: Niederkorn (BGL) – Hostert (BGL)

16.00: US Esch (EP) – Titus Petingen (BGL)

16.00: Rodange (EP) – Rosport (BGL)

16.00: Erpeldingen (EP) – RM Hamm B. (BGL)

16.00: Hesperingen (EP) – Mondorf (BGL)

16.00: Cebra (2) – Etzella (BGL)

16.00: Mertert-W. (EP) – Wormeldingen (EP) (Spielfeld Wasserbillig)

16.00: Mamer (EP) – Mühlenbach (EP)

16.00: Kayl-Tetingen (1) – Wiltz (EP) (Spielfeld Tetingen)

16.00: Canach (EP) – Bissen (EP)

16.00: Bartringen (1) – Äischdall (1)

18.00: Rümelingen (BGL) – Strassen (BGL)

In Klammern Divisionszugehörigkeit.