Volleyball

Kamil Rychlicki wird Club-Weltmeister mit Perugia

Kamil Rychliki gewinnt am Sonntag im brasilianischen Betim zum zweiten Mal die Club-Weltmeisterschaft im Volleyball. Mit seiner Mannschaft Sir Safety Perugia setzt sich der Luxemburger in einem rein italienischen Finale 3:1 (20:25, 25:23, 27:25, 25:19) nach Sätzen gegen Trentino Volley durch. Der 26-Jährige steuerte in den ersten beiden Durchgängen sechs Punkte für seine Mannschaft bei.

Auch in der italienischen Meisterschaft liegt Perugia voll auf Meisterkurs. Elf Siege aus elf Spielen bedeuten Tabellenplatz eins. Finalgegner Trentino steht aktuell auf Rang fünf.

Bereits 2019 gewann der Volleyballer mit seinem Ex-Club Civitanova (I), dem derzeitigen Tabellensechsten, die Club-Weltmeisterschaft.

