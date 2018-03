Jeff Strasser erholt sich zurzeit nach seinen Herzrhythmusstörungen bei seiner Familie. Nun kommen gute Neuigkeiten aus Kaiserslautern: Der Verein will auf in Zukunft auf den 43-Jährigen bauen.

Kaiserslautern würde gerne in Zukunft auf Strasser setzen

Joe Turmes Jeff Strasser könnte in Zukunft wieder für Kaiserslautern arbeiten. Sportvorstand Martin Bader würde sich dies wünschen.

Jeff Strasser erholt sich zurzeit nach seinen Herzrhythmusstörungen bei seiner Familie. Hält Kaiserslautern die Klasse in der 2. Bundesliga unter seinem Nachfolger Michael Frontzeck, dann läuft der Vertrag des Rekordnationalspielers in Kaiserslautern noch bis zum Sommer 2019. Steigt der Verein ab, dann würde sich der Kontrakt auflösen.



Nun hat Kaiserslautern - unabhängig von der Vertragssituation - positive Signale in Richtung des 43-Jährigen gesendet. In einem Interview mit der Fachzeitschrift "Kicker" erklärte Sportvorstand Martin Bader nun auf die Frage nach einer Rückkehr von Strasser: "Entscheidend ist nicht nur, was wir gerne möchten, sondern auch, was sich Jeff vorstellt. Sobald er wieder gesund und voll belastbar ist, ist es unser klarer Wunsch, ihn in irgendeiner Funktion wieder in den Verein einzubinden. Das möchten wir aber erst mit ihm persönlich besprechen."



Bader unterstrich allerdings auch, dass Michael Frontzeck Cheftrainer bleiben soll. Unter der Leitung des 53-Jährigen hat Kaiserslautern wieder realistische Chancen auf den Klassenerhalt, auch wenn der Traditionsverein weiter Tabellenletzter ist. "Das aktuelle Trainerteam harmoniert sehr gut, wir möchten in dieser Konstellation auf jeden Fall über den Sommer hinaus weiterarbeiten."