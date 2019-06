In der ersten Runde des deutschen Pokals misst sich das von Investor Flavio Becca unterstützte Kaiserslautern mit Mainz von Nationalspieler Leandro Barreiro.

Kaiserslautern trifft auf Mainz

Joe TURMES

Am Samstag wurden die Begegnungen in der ersten Runde des deutschen Pokals ausgelost. Der deutsche Drittligist Kaiserslautern von Investor Flavio Becca trifft in einem Derby auf den Bundesligisten Mainz um den Luxemburger Nationalspieler Leandro Barreiro.

Der deutsche Zweitligst Karlsruher SC, dem der Luxemburger Außenverteidiger Dirk Carlson in der neuen Saison angehören wird, misst sich mit Ligakonkurrent Hannover 96.

Der deutsche Drittligist Mannheim, für den Maurice Deville stürmt, trifft in einem Heimspiel auf den Erstligisten Eintracht Frankfurt.

Drittligist Ingolstadt, bei dem in der neuen Saison Jeff Saibene als Trainer in der Verantwortung stehen wird, kreuzt mit Zweitligist Nürnberg die Klingen.

Titelverteidiger FC Bayern wird zum Viertligisten Cottbus reisen. Borussia Dortmund steht ein Auswärtsspiel bei Drittligist Uerdingen bevor.

Die Begegnungen werden vom 9. bis 12. August 2019 ausgetragen.