Der 1. FC Kaiserslautern hat am 32. Spieltag in Bielefeld eine 2:3-Niederlage kassiert und kann den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga nicht mehr schaffen.

Kaiserslautern steigt ab

Der 1. FC Kaiserslautern ist aus der 2. Bundesliga abgestiegen. Der Traditionsverein, bei dem in dieser Saison auch Jeff Strasser als Trainer aktiv war, hat keine Chancen mehr auf den Klassenerhalt. Am 32. Spieltag kassierten die Roten Teufel eine 2:3-Niederlage in Bielefeld.



Dabei hatte das Team von Trainer Jeff Saibene mit 0:2 in Rückstand gelegen, weil Andersson Kaiserslautern durch Treffer in der 37.' und 54.' in Führung brachte. Doch nachdem Kessel wegen Handspiels in der 61.' die Rote Karte sah und Klos den fälligen Elfmeter verwandelte, hatte Bielefeld wieder Hoffnung. In der 70.' gelang Voglsammer der Ausgleichstreffer, bevor Klos in der Nachspielzeit zum 3:2-Endstand traf.

Bei vorerst acht Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz ist Kaiserslautern als Tabellenletzter nicht mehr zu retten.