"Kaiserslautern ist nicht gut genug"

Joe TURMES Flavio Becca hofft auf den Aufstieg von Kaiserslautern in der dritten deutschen Bundesliga. Im Videokommentar betont LW-Redakteur Joe Turmes, dass es dem Team dafür an Qualität fehlt.

Am Sonntag stand ein brisantes Derby in der dritten deutschen Liga an. Kaiserslautern von Investor Flavio Becca traf auf Waldhof Mannheim von Nationalspieler Maurice Deville. Das Duell endete mit einem 1:1.

"Kaiserslautern ist nicht gut genug", betont LW-Redakteur Joe Turmes im Videokommentar, der im Stadion einen unauffälligen Maurice Deville sah. "Maurice war frustriert, dass er oft in aussichtsreichen Situationen nicht bedient wurde."