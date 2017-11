von Jan Morawski

Luxemburger gegen Luxemburger. Jeff gegen Jeff. Wenn am Sonntag in der 2. Bundesliga der 1. FC Kaiserslautern und Arminia Bielefeld gegeneinander spielen, wird Fußballgeschichte geschrieben. Zum ersten Mal treffen in einem Spiel außerhalb der Landesgrenzen zwei luxemburgische Trainer aufeinander. Doch Jeff Strasser (43 Jahre) und Jeff Saibene (49) verbindet weit mehr als die aktuelle sportliche Rivalität.

Wenn Strassers Kaiserslautern von 13 Uhr an Saibenes Bielefelder im Fritz-Walter-Stadion empfängt, kommt es auch zum Wiedersehen ehemaliger Nationalmannschaftskollegen – zweier Fußballexperten, deren Karriereweg zwar sehr unterschiedlich verlaufen ist, die jedoch auch viel gemeinsam haben ...