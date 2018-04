Das Saisonziel haben Aldin Skenderovic und die SV Elversberg verpasst. Trotzdem hat der Luxemburger in seinen ersten Monaten in der Regionalliga Südwest überzeugt.

Sport 4 Min.

Kämpfer auf dem Rasen

Jan MORAWSKI Das Saisonziel haben Aldin Skenderovic und die SV Elversberg verpasst. Trotzdem hat der Luxemburger in seinen ersten Monaten in der Regionalliga Südwest überzeugt.

Während Steinbachs Viererkette den Ball in der eigenen Hälfte laufen lässt, trottet Aldin Skenderovic an der Mittellinie entlang, verschiebt gemeinsam mit seiner Mannschaft in der Formation. Dann der eröffnende Pass ins Mittelfeld. Und als hätte ihn eine Wespe gestochen, startet der Luxemburger durch. Blitzschnell ist er beim Empfänger und hält den Fuß dazwischen. Angriff abgewehrt. Ballgewinn. Es sind genau diese Spielzüge, die den luxemburgischen Nationalspieler für die SV Elversberg so wertvoll machen.

So war es auch am Dienstagabend im Nachholspiel gegen Steinbach, in dem die Saarländer in der Regionalliga Südwest kurz vor Schluss den Sieg aus der Hand gaben. Köksals 1:0 für die Hausherren (65.') glich Steinbachs Candan in der 86.' per Freistoß aus. Wenige Minuten zuvor hatte Skenderovic seinen geschlagenen Torwart Lehmann mit einem rettenden Kopfball kurz vor der Linie noch vor einem Gegentor bewahrt.

Sichere Landung: Die Helden sind wieder da

Dass Skenderovics gute Auftritte in Elversberg auch mit entsprechender Wertschätzung in der Nationalmannschaft einher gehen, untermauert der Blick auf seine Einsätze in der FLF-Auswahl. Nachdem der 20-Jährige zuvor meist nur im Kader stand oder in der U21 ran durfte, spielte er sich im August 2017 beim 1:0 gegen Weißrussland ins Team von Nationaltrainer Luc Holtz. So stand er wenig später beim sensationellen 0:0 in der WM-Qualifikation in Frankreich 90 Minuten auf dem Platz.

"Er ist für sein Alter schon ziemlich weit", sagt sein Elversberger Trainer Roland Seitz, der ihn als Sportdirektor in Personalunion im Winter von Titus Petingen aus der BGL Ligue ins Saarland holte. "Das kommt auch daher, dass er bereits internationale Spiele auf hohem Niveau gemacht hat."

Trotz der Tatsache, dass Skenderovic wegen der Länderspieleinsätze das ein oder andere Ligaspiel verpasst hat, findet Seitz diesen Spagat wichtig für die Entwicklung seines Schützlings. Und auch Skenderovic selbst hat nichts zu beanstanden. "Die Spiele mit der Nationalmannschaft geben mir eine gute Balance. Wenn ich von einem Länderspiel komme, kann ich mich danach noch besser auf Elversberg fokussieren. Mental hilft mir das enorm weiter", erklärt der Mittelfeldspieler.

Wichtige Tugenden

Beim Stichwort Mentalität gibt es für den 20-Jährigen ohnehin keine zwei Meinungen. "Wenn wir über das Kollektiv besser sind, spielt auch jeder einzelne besser", sagt er. Dass diese Tugend in der ablaufenden Saison nicht immer zu hundert Prozent gestimmt hat, zeigt der Blick auf die Tabelle. Als Aufstiegsanwärter gestartet, ist dieser Zug für die SVE als Tabellensechster bereits abgefahren. "Der Aufstieg war auch mein Ziel, aber leider haben wir unsere Chancen verspielt. Das ist schon sehr bitter", gesteht Skenderovic.

Den Saarlandpokal kann Elversberg in dieser Saison noch gewinnen – und sich damit gleichzeitig für die erste Runde des DFB-Pokals qualifizieren. Das Endspiel gegen Regionalliga-Südwest-Spitzenreiter Saarbrücken ist am Pfingstmontag, dem 21. Mai. Um den Aufstieg in die 3. Liga geht es erst wieder in der neuen Spielzeit – mit Skenderovic. Bis Juni 2019 hat der Luxemburger bei den Schwarz-Weißen unterschrieben. "Natürlich planen wir mit ihm", sagt Seitz.

Der 20-Jährige ist auf seiner Position ständig mitten im Spielgeschehen. Da ist die Kommunikation mit den Mitspielern besonders wichtig. Foto: Peter Franz

Beobachtet der Zuschauer Skenderovic auf dem Rasen, erahnt er, dass dem Luxemburger der Sprung von der BGL Ligue in die deutsche Viertklassigkeit leicht gefallen ist. Trainer Seitz sieht bei seinem jungen Defensivmann trotzdem noch Luft nach oben: "An das Spieltempo muss er sich weiterhin gewöhnen. Die Regionalliga wird immer wieder unterschätzt. Aber das hat er mittlerweile selbst gemerkt. Aldin bringt sehr viel Qualität mit – und wir sind sehr zufrieden mit ihm."

Dabei weiß Elversbergs Nummer acht ganz genau, welche Qualitäten auf seiner Position gefragt sind. "Mehr rennen, mehr Körperkontakt. Ich spiele aggressiv und laufe die Räume zu." Wann immer dem Gegner ein kleiner technischer Fehler unterläuft, kommt der 1,85 m große Athlet angeflogen. Nicht selten rettete er gestern auch für seine Mitspieler. "Mein Trainer verlangt viel von mir. Das zeigt mir, dass ich wichtig bin", sagt Skenderovic selbstbewusst.

Bereits in seinen ersten Tagen beim neuen Club wurde dem Luxemburger klar, dass er nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz zum Team gehört. "Die Spieler haben mich sehr gut aufgenommen", verrät er. "Ich habe mich gleich wohl gefühlt." Sogar mit seinem Status als Nationalspieler steht Skenderovic nicht alleine da. Linksverteidiger Stefano Cincotta hat bereits 15 Länderspiele für den zentralamerikanischen Staat Guatemala in den Knochen. "Wir haben schon viel darüber gesprochen", erzählt Skenderovic.

Die Heimat besucht der Profi nur noch alle zwei Wochen. Mittlerweile wohnt er in Frankreich, nahe der deutschen Grenze. Obwohl er sich in seiner aktuellen Umgebung sehr wohl fühlt, setzt der talentierte Fußballer darauf, dass dies nicht sein letztes Abenteuer bleibt. "Ich hoffe, dass mir irgendwann noch eine wichtige Entscheidung bevorsteht", sagt Skenderovic. "Ich will die Möglichkeit bekommen, in einer höheren Liga zu spielen und meine Zukunft so zu gestalten, wie ich sie mir vorstelle." Ist der Luxemburger auf dem Rasen weiterhin so bissig, könnte sich sein Wunsch erfüllen.

Aldin Skenderovic (r.) im Zweikampf mit Steinbachs Alexander Missbach. Foto: Peter Franz