Axa League

Käerjengs Handballfrauen sind Meister

Die Handballfrauen des HB Käerjeng haben es doch noch geschafft. Am letzten Spieltag der Axa League überholte die Mannschaft um Kapitänin Tina Welter den HB Düdelingen im direkten Duell und krönte sich erneut zum Meister. Die Frauen aus Niederkerschen setzten sich am Samstag auswärts mit 28:22 durch. Sie zogen nach Punkten mit Düdelingen gleich und sicherten sich den Titel aufgrund des direkten Vergleichs.



Vor der letzten Partie der Axa League hatte Düdelingen an der Tabellenspitze zwei Zähler Vorsprung vor dem Titelverteidiger gehabt. Ein Unentschieden hätte dem HBD, der in dieser Saison den Pokal gewonnen hatte, zum Doublé gereicht. Doch Käerjeng ging zügig 3:0 in Führung.

Nach einer Auszeit fingen sich die Gastgeberinnen. Sie holten auf, nach 15 Minuten gelang der Ausgleich durch Dea Dautaj (6:6), anschließend erstmals die Führung durch Svenia Gambini (7:6). Dann legte Käerjeng wieder vor und ging mit 12:10 in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel setzte sich der Titelverteidiger weiter ab. Nach 45 Minuten betrug der Vorsprung acht Punkte. Am Ende war Käerjeng mit sechs Treffern voraus. Beste HBK-Werferinnen waren die Nationalspielerinnen Tina Welter und Jennifer Zuk mit acht beziehungsweise sieben Toren. Käerjengs Frauen feierten den 34. Meistertitel in der Vereinsgeschichte.

