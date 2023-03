In der Coupe de Luxembourg im Handball setzen sich die Favoriten deutlich durch. Es kommt zur Neuauflage des Vorjahres-Endspiels.

Handball

Käerjeng und Düdelingen stehen im Frauen-Finale

Die Handballfrauen des Titelverteidigers HB Käerjeng und des Herausforderers HB Düdelingen haben das Finale der Coupe de Luxembourg erreicht. In der Runde der letzten Vier gab es am Freitagabend zwei Favoritensiege.



Käerjeng setzte sich in der Coque in Kirchberg 29:14 gegen den HB Esch durch. Der Doublé-Gewinner der Vorsaison dominierte die erste Halbzeit, obwohl er vor drei Wochen in der Axa League (25:23) noch große Mühe mit Esch gehabt hatte. Der Favorit führte 11:0, ehe Audrey Hipp nach knapp 20 Minuten den ersten Treffer für Esch erzielte. Zur Pause lag Käerjeng 16:2 in Führung.

HBD-Spielerin Sharon Dickes jubelt. Foto: Stéphane Guillaume

In der zweiten Halbzeit fingen sich die Frauen aus Esch. Sie trafen besser, konnten den Gegner aber nicht mehr in Bedrängnis bringen. Teodora Galic war mit sieben Treffern die erfolgreichste Werferin des HBK, Tess Philippy hatte mit fünf die beste Quote des Escher Teams.

Zuvor hatten die Düdelingerinnen ihre Halbfinal-Partie gegen Diekirch mit 29:17 gewonnen. Im CHEV-Team fehlten mehrere verletzte Spielerinnen. Trotzdem hatte der Favorit zunächst mit energischer Gegenwehr zu kämpfen. Die Diekircherin Laurence Hoffmann erzielte sieben Treffer in der ersten Halbzeit. Zur Pause stand es 15:11 für Düdelingen.

Danach baute der Tabellenführer der Meisterschaft seinen Vorsprung kontinuierlich aus. Er siegte deutlich, obwohl Dea Dautaj wegen der dritten Zeitstrafe disqualifiziert wurde (50.'). Joy Wirtz war mit sieben Punkten die beste HBD-Werferin, für Diekirch traf Hoffmann insgesamt elfmal.

Das Pokalfinale der Frauen findet am Sonntag (18 Uhr) ebenfalls im Gymnase der Coque statt. Käerjeng und Düdelingen hatten sich dort bereits in den Endspielen 2022 und 2021 gegenübergestanden.

