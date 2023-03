Marc Thomé muss sich nach einem anderen Verein umsehen. Käerjeng hat auf die Talfahrt in der BGL Ligue reagiert und den Fußball-Coach entlassen.

Käerjeng trennt sich von Trainer Thomé

Nach 20 Spieltagen in der BGL Ligue ist die Amtszeit von Marc Thomé in Käerjeng vorbei. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, habe man sich nach internen Versammlungen in den vergangenen Tagen dazu entschlossen, die Zusammenarbeit mit Thomé zu beenden.

Der 59-Jährige hatte die Geschicke beim Aufsteiger zu Beginn der laufenden Spielzeit übernommen. Bis zum Ende der vergangenen Saison stand der Routinier, der seit mehr als 20 Jahren als Coach aktiv ist, in Rosport an der Seitenlinie.

Der Start in die Saison 2022/23 verlief sehr ordentlich. Käerjeng verlor nur eines seiner sechs ersten Partien. Anschließend geriet der Motor allerdings ins Stocken. Nur vier Punkte aus den vergangenen elf Partien sind eindeutig zu wenig, um im Kampf gegen den Abstieg eine Chance zu haben. Die UNK wartet mittlerweile seit dem 16. Oktober auf einen Sieg. Damals gewann Käerjeng mit 3:2 gegen Fola.

Aktuell steht Käerjeng in der BGL Ligue an Position 14 und somit auf einem der Relegationsränge. Der Vorsprung zu Platz 15 beträgt nur einen Punkt. Käerjeng will die kurze Länderspielpause in der BGL Ligue nutzen, um sich neu aufzustellen. Kurzfristig wird es eine interne Lösung auf dem Trainerposten geben. Denn zunächst steht schon am Freitagabend das Derby gegen Titus Petingen auf dem Programm.

Käerjeng ist in der laufenden Saison nicht der erste Club aus der BGL Ligue, der sich von seinem Cheftrainer trennte. Differdingen, Ettelbrück, Fola, Hostert, Jeunesse, Monnerich und Strassen reagierten auch bereits dementsprechend.

