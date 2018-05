HB Käerjeng lässt am letzten Spieltag nichts mehr anbrennen und sich mit dem Sieg in Berchem den zweiten Meistertitel in seiner Vereinsgeschichte gesichert.

Käerjeng mit Machtdemonstration zum Titel

HB Käerjeng lässt am letzten Spieltag nichts mehr anbrennen und sich mit dem Sieg in Berchem den zweiten Meistertitel in seiner Vereinsgeschichte gesichert.

(ms) - Der HB Käerjeng hat sich am letzten Spieltag der Saison den Meistertitel gesichert. Mit 37:25 setzte sich Käerjeng in Berchem durch spielte sich dabei von Beginn an einen wahren Rausch und sicherte sich mit einer wahren Machtdemonstration den Meisterpokal.



Die Gäste hatten von Beginn an keine Lust sich auf Rechenspiele einzulassen und nahmen Berchem von der ersten Sekunde an den Wind aus den Segeln. Nach fünf Minuten stand es bereits 4:0 für den Tabellenführer und dieser Vorsprung wurde kontinuierlich ausgebaut. Berchem fand gegen die Käerjenger Deckung überhaupt kein Mittel und hatte so während der gesamten Partie nicht den Hauch einer Chance. Auch im Angriff wirkten die Roeserbanner uninspiriert und scheiterten immer wieder am überragenden Auger im Tor.

Bereits zur Pause gab es bei einer 21:12-Führung für Käerjeng keinerlei Zweifel am Ausgang der Begegnung und im zweiten Durchgang ließ es das Team von Trainer Dejan Gajic etwas gemächlicher angehen, was aber letztendlich nichts mehr am klaren Ausgang des Spiels änderte. Nicht nur wegen dieser Leistung hat sich Käerjeng den Meistertitel absolut verdient.

Dem HB Düdelingen nutzte der 38:31-Sieg gegen die Red Boys damit nichts mehr und muss mit dem zweiten Platz Vorlieb nehmen. Der HB Esch kam in Petingen durch einen 39:32-Erfolg zu einem versöhnlichen Abschluss.