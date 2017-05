(DW) - Am vergangenen Sonntag hatte er es bereits angedeutet, nun ist es auch von Vereinsseite offiziell: Trainer Dan Theis wird Käerjéng nach dem Abstieg aus der BGL Ligue verlassen.

"Persönlich bin ich physisch wie mental arg geschlaucht und fühle mich leer. Ich werde eine Auszeit nehmen“, erklärte Theis am Sonntag nach der Niederlage gegen Fola, die den Abstieg besiegelte.Der 49-Jährige trat erst im November 2016 die Nachfolge des entlassenen Angelo Fiorucci an und sollte Käerjéng vor dem Abstieg retten.



Neben Theis dankte Käerjéng in der Pressemitteilung auch den Co-Trainern Romeo Codello und Fabrizio Coccia für ihren Einsatz. Wer die Mannschaft in der Ehrenpromotion betreuen wird, will der Club kommende Woche bekannt geben.