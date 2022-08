Im ersten Spiel des vierten Spieltags in der BGL Ligue muss sich Hostert vor eigenem Publikum geschlagen geben.

BGL Ligue

Käerjeng bleibt weiterhin unbesiegt

Joe GEIMER Im ersten Spiel des vierten Spieltags in der BGL Ligue muss sich Hostert vor eigenem Publikum geschlagen geben.

Wenn ein Aufsteiger nach vier Meisterschaftsspielen immer noch unbesiegt ist, dann ist das schon bemerkenswert. Bei Käerjeng trifft diese Analyse zu. Am Freitagabend reiste das Team von Trainer Marc Thomé in der ersten Partie des vierten Spieltags in der BGL Ligue zur US Hostert.

Nach fast 95 Minuten durften Julien Fostier, Guillaume Mura und Co. jubeln. Mit 1:0 setzten sich die Gäste durch und feierten somit nach drei Unentschieden den ersten Saisonsieg. Sechs Punkte aus vier Begegnungen lassen sich für Käerjeng sehen.

Schlechter sieht die Bilanz bei Hostert aus: Noch wartet die Mannschaft von Lars Schäfer auf den ersten Punkt.

Früher Platzverweis

Am Freitagabend schwächte sich Hostert früh selbst, als Anton Moroz nach einer glasklaren Notbremse schon in der 24.' mit Rot vom Platz musste. Die numerische Überlegenheit nutzte Joeffrey de Oliveira in der 33.', um nach einer feinen Einzelleistung den Treffer des Tages zu erzielen.

Die restlichen Partien des vierten Spieltages werden alle am Sonntag ausgetragen. Um 16 Uhr kommt es zu den Duellen Etzella - Differdingen, Titus Petingen - Mondorf, Strassen - Hesperingen, Niederkorn - Rosport, Jeunesse - Wiltz und um 18.30 Uhr spielen Monnerich gegen Fola und Racing gegen Düdelingen.





