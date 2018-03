HB Käerjeng ist in der Handball-Meisterschaft weiterhin die Mannschaft der Stunde. Im Verfolgerduell gelang ein Sieg gegen Differdingen.

Käerjeng besiegt die Red Boys

Jan Morawski

Kärjengs Handballer haben ein umkämpftes Spiel gegen die Red Boys in der Schlussphase zu einer klaren Angelegenheit gemacht. Nachdem die beiden Teams am Freitagabend mit 16:17 für die Gäste aus Differdingen in die Pause gegangen waren, fuhr die Mannschaft von Trainer Dejan Gajic am Ende einen souveränen 35:29-Sieg ein.

Vor rund 300 Zuschauern war einmal mehr Zoran Radojevic mit zwölf Toren der Mann des Spiels. Damit setzte sich Käerjeng zumindest vorübergehend an die Spitze der Titelgruppe, während sich die Red Boys wohl aus dem Meisterschaftsrennen verabschieden müssen.