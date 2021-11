Neben dem FC Bayern München hat sich auch Juventus Turin vorzeitig für das Achtelfinale der Champions League qualifiziert.

Champions League

Juventus und Bayern im Achtelfinale

(dpa/sid) - Juventus Turin feierte am Dienstagabend in der Gruppe H beim 4:2 gegen Zenit St. Petersburg den vierten Sieg im vierten Spiel. Auch die Bayern bleiben ohne Punktverlust in ihrer Gruppe und haben sich durch ein 5:2 gegen Benfica Lissabon das Ticket für die K.-o.-Runde gesichert.

Paulo Dybala besorgte nach elf Minuten die Führung Turins. Aus dem Nichts gelang St. Petersburg der Ausgleich (26.'), Vyacheslav Karavaevs Flanke köpfte Turins Abwehrchef Leonardo Bonucci unhaltbar ins eigene Tor. In der 58. Minute war für Juventus erneut Dybala zur Stelle, beim Elfmeter im zweiten Anlauf. Federico Chiesa (73.') und Alvaro Morata (82.') erhöhten für Juventus, Sardar Azmoun gelang in der Nachspielzeit (90. + 2.') der 4:2-Anschlusstreffer für die Gäste.

Bundesliga: Dreierpacker Lewandowski schockt Dortmund Der Meisterschaftskampf in der Fußball-Bundesliga spitzt sich zu. Derweil stürzt Mönchengladbach immer tiefer in die Krise.

Für die Bayern schnürte Jubiliar Robert Lewandowski vor 50.000 Zuschauern in der Allianz-Arena in seinem 100. Champions-League-Einsatz einen Dreierpack (26.', 61.', 84.') und ist mit acht Toren derzeit der Top-Torjäger des laufenden Wettbewerbs. „Ich habe nie geglaubt, dass ich so viele Spiele in der Champions League machen kann - und so viele Tore und Vorlagen“, sagte der Torjäger des FC Bayern München im Interview nach dem Spiel. Die weiteren Treffer für die Bayern erzielten Serge Gnabry (32.') und Leroy Sané (49.)'. Für die Gäste aus Portugal trafen Morat0 (38.') und Darwin Nunez (74.').

Ich habe nie gedacht, dass man so viele Spiele mit so vielen Toren und Vorlagen machen kann. Robert Lewandowski

Der FC Liverpool und Ajax Amsterdam haben Mittwoch ebenfalls die Chance, mit Siegen den Einzug ins Achtelfinale perfekt zu machen, und somit den Bayern und Juventus zu folgen, den bisher beiden einzigen für die K.-o.-Runde qualifzierten Teams.

