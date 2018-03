Vorjahresfinalist Juventus Turin setzt sich bei Tottenham Hotspur durch und steht im Viertelfinale der Champions League. Auch Manchester City kommt weiter – trotz einer ganz schwachen Leistung.

Juventus schaltet Tottenham aus

(dpa) - Manchester City mit Trainer Pep Guardiola und Vorjahresfinalist Juventus Turin haben das Viertelfinale der Champions League erreicht. Der Tabellenzweite der italienischen Serie A drehte die Partie bei Tottenham Hotspur nach einem 0:1-Rückstand noch und gewann im Londoner Wembley-Stadion 2:1 – was nach dem 2:2 im Hinspiel zu Hause für das Weiterkommen reichte.



Manchester City musste sich zwar nach einer enttäuschenden Vorstellung dem FC Basel vor eigenem Publikum 1:2 geschlagen geben, hatte den Viertelfinal-Einzug aber durch einen 4:0-Hinspielsieg praktisch schon perfekt gemacht.



Tags zuvor waren bereits Real Madrid und der FC Liverpool ins Viertelfinale eingezogen. In der kommenden Woche stehen noch die Achtelfinal-Rückspiele AS Rom gegen Shakhtar Donezk und Manchester United gegen FC Sevilla am Dienstag sowie Besiktas Istanbul gegen Bayern München und FC Barcelona gegen FC Chelsea am Mittwoch an.



Vor beiden Partien wurde am Mittwoch mit einer Schweigeminute des am Wochenende an einem Herzstillstand gestorbenen Florenz-Profis Astori gedacht. Juve und Tottenham spielten zudem mit Trauerflor. Vor 85 000 Zuschauern im Wembley-Stadion war Tottenham, das in der Gruppenphase Real Madrid und Borussia Dortmund hinter sich gelassen hatte, lange Zeit die aktivere und offensivfreudigere Mannschaft. Son erzielte in der 39.' die verdiente Führung für die Engländer. Allerdings hätte Juve in der 17. Minute einen Elfmeter zugesprochen bekommen müssen. Douglas Costa wurde vom Belgier Vertonghen gefoult, doch der polnische Schiedsrichter Szymon Marciniak pfiff nicht.



Nach dem Wechsel drehten die Italiener dann jedoch auf. Higuain (64.') nach einer Kopfball-Vorlage von Khedira und Dybala (67.') nach feinem Zuspiel von Higuain sorgten mit einem Doppelschlag für die Wende und das Weiterkommen.



Tottenhams Premier-League-Kontrahent Manchester City kam schon früh zum 1:0 durch Jesus (8.'). Sané startete zu einem Solo und passte präzise auf Bernardo Silva. Dessen Hereingabe musste Jesus aus kurzer Distanz nur noch einschieben. Die von Raphaël Wicky betreuten Schweizer wehrten sich trotz des klaren Hinspiel-Ergebnisses aber und glichen durch Elyounoussi (17.') aus. In den zweiten 45 Minuten setzte Manchester City seine träge und uninspirierte Vorstellung fort und kassierte durch Lang sogar noch das 1:2 (72.').