Juventus heißt Mota willkommen

Jan MORAWSKI Der Transfer des luxemburgischen Fußballers Dany Mota zum italienischen Meister Juventus Turin ist perfekt. Der 21-Jährige kommt aus Entella.

Für Dany Mota beginnt ein neues Abenteuer. Der 21 Jahre alte Fußballprofi wechselt vom italienischen Drittligisten Virtus Entella zu Serienmeister Juventus Turin. Der Luxemburger, der auch den portugiesischen Pass besitzt, wurde am Montagmittag über die Social-Media-Kanäle seines neuen Clubs begrüßt.

Medienberichten zufolge soll der Offensivspieler zwei Millionen Euro kosten. Für Entella erzielte der Petinger in der abgelaufenen Saison in 35 Spielen zwölf Tore. Bei Juve soll er vor allem in der U23 zum Einsatz kommen, aber auch Trainingseinsätze mit der ersten Mannschaft um Miralem Pjanic absolvieren.

✍ Un altro innesto per l’#Under23! Dany Mota Carvalho, attaccante classe 1998.



Benvenuto! ⚪⚫ pic.twitter.com/4IgWEbaoaz — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) August 5, 2019