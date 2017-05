(tom) - Der Ärger um das Kartenzahlungssystem justpay verschärft sich. Mit der aufladbaren Plastikkarte im Scheckkartenformat kann man an den Essens- und Getränkeständen an verschiedenen Veranstaltungsorten in Deutschland bezahlen. Neben der Arena Trier und dem Fritz-Walter-Stadion setzen das Olympiastadion in Berlin und die Commerzbank-Arena in Frankfurt am Main auf das bargeldlose Bezahlsystem. Auch bei Heimspielen von Hertha BSC im Berliner Olympiastadion war die Karte jahrelang Zahlungsmittel.



Der Betreiber von justpay hatte in der vergangenen Woche Insolvenz angemeldet, allerdings hatte der vorläufige Insolvenzverwalter zunächst Entwarnung gegeben: Bei den verbleibenden Heimspielen sei die Geldkarte noch uneingeschränkt nutzbar.



In Kaiserslautern und Berlin funktionierte das am vergangenen Wochenende wohl auch ohne Probleme. Anders sah es in der Frankfurter Commerzbank-Arena beim Heimspiel der Frankfurter Eintracht gegen den VfL Wolfsburg aus. Einem Bericht der "Allgemeinen Zeitung" zufolge konnten Fans bereits in der Halbzeitpause das Guthaben auf ihrer Karte nicht mehr cash einlösen, weil nicht genug Bargeld vorhanden war - offensichtlich hatte der Insolvenzverwalter eine Obergrenze angesetzt.



Barzahlung beim letzten Heimspiel



Am Mittwoch wurden dann die betroffenen Vereine Frankfurt, Kaiserslautern und Berlin vom Insolvenzverwalter darüber informiert, dass die Karten beim letzten Heimspiel (Frankfurt spielt am 20. Mai gegen Leipzig, Hertha BSC am 20. Mai gegen Leverkusen, Kaiserslautern am 21. Mai gegen Nürnberg) nicht mehr genutzt werden können. Wer noch eine Karte habe, solle diese per Post an justpay schicken. Mit einer endgültigen Entscheidung, ob das Geld zurücküberwiesen wird, sei aber erst im Juli zu rechnen.



Eintracht Frankfurt, Hertha BSC Berlin und der 1. FC Kaiserslautern werden für diese Spiele ihr Catering auf ein Barzahlsystem umstellen. Alle drei Vereine haben außerdem bereits angekündigt, ihre Fans notfalls zu entschädigen. " Sollten unsere Fans ihr Guthaben nicht ausgezahlt bekommen, so werden wir schauen, wie wir den betroffenen Fans etwas Gutes tun können", so FCK-Finanzvorstand Ulrich Klatt in einer Vereinsmitteilung.



Wie viel Geld aktuell noch im Umlauf ist, ist nicht genau zu sagen. Die "Allgemeine Zeitung" schätzt die Anzahl der noch nicht zurückgebuchten Karten alleine für den Raum Frankfurt auf 60.000 bis 70.000 Stück - mit einem Gesamtguthaben von rund 500.000 Euro.



Eine LW-Anfrage an die mit der Insolvenzverwaltung beauftragte Kanzlei läuft.



Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.