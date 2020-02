Bob Jungels hat bei der Tour Colombia einen gelungenen Start in die neue Saison gefeiert. Er durfte sich mit seinem Team Deceuninck über einen zweiten Platz freuen.

Jungels wird Zweiter mit seinem Team

Joe TURMES Bob Jungels hat bei der Tour Colombia einen gelungenen Start in die neue Saison gefeiert. Er durfte sich mit seinem Team Deceuninck über einen zweiten Platz freuen.

Bob Jungels ist am Dienstag bei der Tour Colombia (UCI-Kategorie 2.1) in die neue Saison gestartet. Beim ersten Einsatz des 27-Jährigen stand ein Teamzeitfahren auf dem Programm. Deceuninck-Quick Step landete auf dem zweiten Rang. Der Rückstand des belgischen Teams auf Sieger Education First betrug 45''.

Das US-Team legte die 16,7 km mit Start und Ziel in Tunja in 18'01'' zurück und wies damit einen Schnitt von mehr als 55 Stundenkilometern auf. Jonathan Caicedo aus Ecuador fuhr als erster Fahrer über den Zielstrich und ist damit Gesamtführender. Ineos sicherte sich den dritten Platz (auf 46'').

Am Mittwoch steht eine rund 152 km lange Flachetappe zwischen Paipa und Duitama auf dem Programm.