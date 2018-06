Bob Jungels hat sich das Trikot des Zeitfahr-Landesmeisters zurückgeholt. Gegen den Tour-de-France-Teilnehmer war in Redingen kein Kraut gewachsen.

Jungels wird Meister im Zeitfahren

Bob Jungels ist wieder nationaler Meister im Zeitfahren. Der Quick-Step-Profi brachte die 23,4 km lange Strecke mit Start und Ziel in Redingen in 29'15''584 hinter sich. Somit hat sich Jungels den Titel zurückgeholt, nachdem sich der Zeitfahrexperte vor einem Jahr von Jempy Drucker (BMC) überraschen ließ. Letzterer war nicht am Start. Zweiter wurde Alex Kirsch (Veranclassic/auf 1'08''614) vor Tom Thill (Differdingen/2'15''826).

Bei den Frauen setzte sich Christine Majerus (Boels) auf den 11,7 km in einer Zeit von 16'48''477 durch. Sie gewann vor Anne-Sophie Harsch (TWC Maaslandster/59''119) und Elise Maes (WNT/1'11''676). Tim Diederich (3'00''908 auf Jungels) gewann bei der Elite ohne Vertrag vor Mike Diener (3'39''076) und Ben Philippe (alle VV Tooltime Préizerdaul/4'30''228).

Wirtgen verteidigt den Titel

Bei den Espoirs gewann wie erwartet Tom Wirtgen (Ago Aqua Service). In einer Zeit von 31'40'' verteidigte er auf den 23,4 km seinen Titel. Pit Leyder (Leopard) wurde mit 7'' Rückstand Zweiter, Michel Ries (Polartec Kometa) mit 24'' Rückstand Dritter.

Steve Moog (HIR Schüttringen) holte den Titel bei den Masters. Arthur Kluckers (VC Schengen/15'56''958) war bei den Junioren eine Sekunde schneller als Loïc Bettendorff (CT Atertdaul) und durfte sich über das Landesmeistertrikot freuen.

Christine Majerus war einmal mehr nicht zu schlagen. Foto: Serge Waldbillig