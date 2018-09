Heute steht für die Luxemburger das wohl wichtigste WM-Radrennen an: Bob Jungels peilt im Zeitfahren der Männer eine Topplatzierung an. Der 26-Jährige fühlt sich bereit.

Jungels will Wiedergutmachung

Daniel WAMPACH

Bob Jungels gehört zur Weltspitze im Einzelzeitfahren. Das will der Radprofi am Mittwoch wieder zeigen, wenn er 30 Sekunden nach 15.23 Uhr bei der WM in Innsbruck an den Start geht. "Ich bin von der Leistungsfähigkeit da, wo ich sein wollte und sein muss, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Das Teamzeitfahren hat dies noch einmal bestätigt", so der 26-Jährige, der bereits am Sonntag mit seiner Mannschaft Quick-Step Gold im Kampf gegen die Uhr geholt hatte.

Es gibt zwei ganz große Favoriten: Tom Dumoulin (NL) und Rohan Dennis (AUS). "Dahinter ist alles offen", meint Jungels, dem die Strecke entgegenkommt. Knapp 53 km sind zurückzulegen, nach 30 km geht es den Anstieg zum Gnadenwald hinauf (5 km lang). "Ich bin den Anstieg am Montag abgefahren, der ist schon schwer und nichts für Rouleure", so Jungels. Und weiter: "Die ersten 30 km sind flach, die Steigung kommt dann im zweiten Teil des Rennens. Das ist gut für mich."

Für den Sieger von Liège-Bastogne-Liège soll es auch eine Wiedergutmachung werden. Vor einem Jahr wurde Jungels in Bergen Elfter, nachdem er mit Materialproblemen zu kämpfen hatte. "Ich hoffe, dass ich diesmal davon verschont bleibe."