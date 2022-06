Bob Jungels kann am Sonntag nicht am Straßenrennen der Elite teilnehmen. Bei den Frauen steht die neue Landesmeisterin fest.

Radsport-Meisterschaften

Jungels verzichtet und Majerus triumphiert

Joe GEIMER Bob Jungels kann am Sonntag nicht am Straßenrennen der Elite teilnehmen. Bei den Frauen steht die neue Landesmeisterin fest.

Kurz nach Mittag flatterte die Nachricht herein: Bob Jungels nimmt am Sonntag nicht am Straßenrennen der Männer (Start um 14 Uhr in Nospelt) teil. Der 29-Jährige leidet unter Verdauungsproblemen und konnte am Morgen nach dem Aufwachen keine Nahrung zu sich nehmen. In Absprache mit dem medizinischen Dienst seines Teams Ag2r-Citroën wurde daraufhin die Entscheidung getroffen, auf einen Start im Straßenrennen zu verzichten.

Am Freitagabend hatte Jungels seine Klasse noch im Einzelzeitfahren unter Beweis gestellt. Den Landesmeistertitel hatte er vor Michel Ries und Luc Wirtgen geholt. Ein paar Tage zuvor hatte er erfahren, dass er es ins Tour-de-France-Aufgebot seiner Mannschaft geschafft hat.

Kockelmann von Morang geschlagen

Am Sonntagmorgen sind in Nospelt auch bereits einige Entscheidungen gefallen. Christine Majerus (SD Worx) spielte ihre Klasse im Frauenrennen, in dem insgesamt nur sieben Teilnehmerinnen am Start waren, aus. Sie setzte sich früh zusammen mit Nina Berton (Andy Schleck) ab. Das Duo harmonierte gut und baute den Vorsprung kontinuierlich aus. 28 Kilometer vor dem Ziel lagen die beiden Spitzenreiterinnen mit drei Minuten Vorsprung in Front.

Christine Majerus setzt sich souverän durch. Foto: Yann Hellers

In der vorletzten Runde machte Majerus schließlich ernst und ließ Berton stehen. Die 34-Jährige sicherte sich im Ziel ihren 13. Titel im Straßenrennen. Berton durfte sich über das rot-weiß-blaue Landesmeistertrikot bei den Espoirs Frauen freuen, Liv Wenzel war die beste Juniorin.

Bei den Junioren lieferten sich die beiden Dippacher Mats Berns und Mil Morang einen erbitterten Kampf mit Topfavorit Mathieu Kockelmann (Differdingen). Letzterer versuchte verzweifelt, die beiden Begleiter in den Anstiegen loszuwerden, doch Berns und Morang bissen auf die Zähne. Letztendlich kam es zum Dreiersprint. Kockelmann lancierte den Spurt von vorne, doch Morang zog mit viel Risiko noch vorbei. Während sich Morang im Ziel riesig freute, war Kockelmann stinksauer.



Am Samstag durften sich Lorenzo Astolfi (Minimes), Sarah Koenig (Minimes Mädchen), Yanis Molter (Cadets), Kylie Bintz (Cadettes), Rick Meylender (Débutants), Sarah Mousel (Débutantes), Steve Fries (Masters) und Mélanie Wünsch (Masters Frauen) über die Landesmeistertitel im Straßenrennen freuen.

Mil Morang (l.) behauptet sich bei den Junioren ganz knapp vor Mathieu Kockelmann. Foto: Yann Hellers





