Bob Jungels und Christine Majerus haben ihre nationalen Meisteritel im Zeitfahren verteidigt.

Jungels und Majerus wie erwartet

Bob Jungels und Christine Majerus: Das sind die alten und neuen Titelträger bei den Landesmeisterschaften im Zeitfahren. Ohne Überraschung setzten sich die großen Favoriten in Differdingen durch.



Der Deceuninck-Profi benötige 21'34'' für die 17,2 km und distanzierte den Zweitplatzierten Tom Wirtgen (Wallonie) auf 1'07''. Auf Platz drei kam Ivan Centrone (Differdingen/auf 1'09'').



Christine Majerus holte sich ihren 13. Meistertitel im Zeitfahren. Foto: Serge Waldbillig

Bei den Frauen führte wie erwartet kein Weg an Majerus vorbei. Der Profi der Boels-Mannschaft holte sich ihr 13. Meistertrikot im Zeitfahren. Sie absolvierte die 11,5 km in 16'25''. Auf Platz zwei kam Pia Wiltgen (SaF Cessingen) in einer zeit von 20'23''.

Am Samstag und Sonntag finden in Zolver dann noch die Straßenrennen statt.



Alle Meister

Frauen: Christine Majerus (Boels)



Espoires: Anne-Sophie Harsch (SaF Cessingen)



Juniorinnen: Nina Berton (CT Atertdaul)



Débutantes: Marie Schreiber (CT Atertdaul)

Männer: Bob Jungels (Deceuninck)



Espoirs: Kevin Geniets (Groupama)



Junioren: Loïc Bettendorff (CT Atertdaul)



Débutants: Mathieu Kockelmann (Differdingen)



Masters: Serge Bertemes (HIR Schüttringen)

Straßenrennen: Das Programm vom Wochenende Am Samstag: 13.00: Masters (85,5 km) 15.30: Frauen, Espoires (beide 95 km), Juniorinnen (76 km) und Débutantes (66,5 km) 18.15: Débutants (66,5 km) Am Sonntag: 9.00: Junioren (119,4 km) 12.10: Minimes (24,6 km) 13.15: Elite (174,1 km) 13.20: Cadets (36,9 km)