In Nospelt wurden am Freitagabend die Landesmeistertitel im Zeitfahren vergeben. Die Favoriten setzten sich in den beiden Hauptklassen durch.

Zeitfahr-Meisterschaften

Jungels und Majerus dürfen jubeln

Joe GEIMER In Nospelt wurden am Freitagabend die Landesmeistertitel im Zeitfahren vergeben. Die Favoriten setzten sich in den beiden Hauptklassen durch.

Wie schnell die besten Luxemburger Radsportler im Kampf gegen die Uhr sind, untermauerten sie am Freitagabend eindrucksvoll. Bei den Landesmeisterschaften musste in sämtlichen Kategorien ein 13,8 Kilometer langer Parcours mit Start und Ziel in Nospelt absolviert werden.

Besonders gespannt verfolgten die Zuschauer die Auseinandersetzung der Elitefahrer, wo mit Luc Wirtgen (Bingoal), Michel Ries (Arkéa) und Bob Jungels (Ag2r) drei der einheimischen Profis im Einsatz waren.

Bob Jungels stellt seine gute Form erneut unter Beweis

Eine Überraschung gab es nicht: Jungels holte sich seinen achten Landesmeistertitel im Kampf gegen die Uhr bei der Elite. Zuletzt war er vor zwei Jahren in Mamer nicht zu bezwingen gewesen. In Nospelt überquerte er nach 17'06'' den Zielstrich und war somit um 36 Sekunden schneller als Ries. Die Bronzemedaille sicherte sich Wirtgen. Der 23-Jährige war 1'36'' langsamer als Jungels.

Geniets und Kirsch nicht am Start

Tour-de-France-Teilnehmer Kevin Geniets (Groupama) war nicht am Start. Er trainierte in den vergangenen Tagen in den französischen Alpen rund um Tignes. Am Sonntag möchte er seinen Titel im Straßenrennen allerdings verteidigen.

In den vergangenen zwei, drei Tagen hatte ich leichte Halsschmerzen. Mit Blick auf die kommenden Wochen wollte ich kein Risiko eingehen. Alex Kirsch

Dann wird auch Alex Kirsch (Trek) dabei sein. Der Profi des Teams Trek-Segafredo hatte vergangene Woche im Einzelzeitfahren der Belgien-Rundfahrt mit Rang acht bewiesen, dass die Form passt. Am Freitag verzichtete er allerdings auf einen Start in Nospelt. Eine reine Vorsichtsmaßnahme, wie er verrät: „In den vergangenen zwei, drei Tagen hatte ich leichte Halsschmerzen. Mit Blick auf die kommenden Wochen wollte ich kein Risiko eingehen.“ Die Tour de France bleibt für ihn ein Thema. Tom Wirtgen (Bingoal) wird am Sonntag ebenfalls zum Teilnehmerfeld stoßen, sodass alle Profis eine Probe ihres Könnens abliefern werden.

Bei den Frauen ließ Christine Majerus (SD Worx) am Freitag keine Spannung aufkommen. Als einzige Fahrerin, die bei der Elite am Start war, erreichte die 34-Jährige das Ziel nach 19'51'' und war somit 1'52" schneller als Nina Berton, die sich bei den Espoirs Frauen knapp mit drei Sekunden Vorsprung gegen Marie Schreiber behauptete. Für Christine Majerus ist es der 13. Landesmeistertitel im Zeitfahren in Serie. Seit 2010 ist die Luxemburger Ausnahmefahrerin unbesiegt!

In den restlichen Kategorien durften sich David Loschetter (Débutants), Mathieu Kockelmann (Junioren), Tim Diederich (Elite ohne Kontrakt), Arthur Kluckers (Espoirs), Serge Bertemes (Masters), Sarah Mousel (Débutantes), Liv Wenzel (Juniorinnen), Nina Berton (Espoirs Frauen) und Mélanie Wünsch (Masters Frauen) über die Landesmeistertitel im Kampf gegen die Uhr freuen.

Fortgesetzt werden die Landesmeisterschaften am Samstag und Sonntag mit den Entscheidungen im Straßenrennen.

MEISTERSCHAFTEN - Straßenrennen

Am Samstag: 13.00: Minimes (25 km), 14.15: Cadets/Cadettes (40 km), 16.00: Débutants/Débutantes (60 km), 18.15: Masters (60 km) Am Samstag ist der Rundkurs zwischen Nospelt und Olm fünf Kilometer lang. Débutants/Débutantes und Masters fahren also zwölf Runden. Am Sonntag: 9.30: Junioren (98 km), 9.35: Frauen (84 km), 14.00: Espoirs (140 km), 14.00: Elite (140 km)

Der Kurs vom Sonntag ist nahezu identisch mit dem vom Einzelzeitfahren. Er ist 200 m länger. Elite und Espoirs fahren zehn Runden à 14 km.

