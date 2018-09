Der nationale Radsportverband FSCL wird bei der Weltmeisterschaft in Innsbruck in allen Klassen vertreten sein. Am Donnerstag gab er die Kader bekannt.

Jungels und Majerus als Kapitäne

Der nationale Radsportverband FSCL hat am Donnerstag bekannt gegeben, welche Radsportler die nationalen Farben bei der Straßen-WM in Innsbruck (A/23. bis 30 September) vertreten werden. Luxemburg wird in allen Klassen mit von der Partie sein, auch wenn man nicht von allen möglichen Startplätzen Gebrauch macht.



Bei den Frauen werden sich die Athletinnen auf das Straßenrennen konzentrieren und nicht beim Zeitfahren an den Start gehen.



Bob Jungels wird bei der Elite der Kapitän sein und kann auf die Unterstützung von Laurent Didier, Jempy Drucker, Ben Gastauer, Alex Kirsch und Tom Wirtgen zählen. Bei den Frauen wird Christine Majerus mit Claire Faber und Anne-Sophie Harsch an den Start gehen.



ELITE MÄNNER (Zeitfahren: zwei Startplätze möglich; Straße: sechs Startplätze)

Laurent Didier (Straße), Jempy Drucker (Straße), Ben Gastauer (Straße), Bob Jungels (Zeitfahren und Straße), Alex Kirsch (Straße), Tom Wirtgen (Straße), Jan Petelin (Reservist), Gaëtan Pons (Reservist)

ELITE FRAUEN (Zeitfahren: zwei Startplätze; Straße: fünf Startplätze)

Claire Faber (Straße), Anne-Sophie Harsch (Straße), Christine Majerus (Straße)



ESPOIRS (Zeitfahren: zwei Startplätze; Straße: vier Startplätze)

Kevin Geniets (Straße), Pit Leyder (Zeitfahren und Straße), Michel Ries (Straße), Luc Wirtgen (Straße), Tom Wirtgen (Zeitfahren)



JUNIOREN (Zeitfahren und Straße: jeweils zwei Startplätze)

Gilles Kirsch (Zeitfahren und Straße), Arthur Kluckers (Zeitfahren und Straße), Loïc Bettendorf (Reservist)

JUNIORINNEN (Zeitfahren: zwei Startplätze; Straße: vier Startplätze)

Nina Berton (Straße)