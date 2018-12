Bei Bob Jungels und seinen Teamkollegen ändert sich hinsichtlich des Trikotdesigns für das Jahr 2019 nicht viel. Die Farbe Königsblau dominiert weiterhin.

Jungels und Co. im neuen Trikot

Joe GEIMER Bei Bob Jungels und seinen Teamkollegen ändert sich hinsichtlich des Trikotdesigns für das Jahr 2019 nicht viel. Die Farbe Königsblau dominiert weiterhin.

Luxemburgs Radsportfans müssen sich im Hinblick auf die neue Radsportsaison nicht großartig umgewöhnen. Beim Team Deceuninck-Quick-Step und dem Landesmeistertrikot von Bob Jungels bleibt fast alles beim Alten. Das neue Trikot des belgischen Topteams kommt ohne größere Änderungen aus.



Auch im Jahr 2019 dominiert die Farbe Königsblau, die nur von einem weißen Bruststreifen unterbrochen wird. Dort steht nun, als einzige offensichtliche Änderung, der Name des neuen Hauptsponsor Deceuninck, der Quick-Step abgelöst hat. Der Name des langjährigen Namensgebers der Mannschaft von Manager Patrick Lefévère findet sich nun in weißer Schrift unter dem Deceuninck-Logo. Am Rücken ist zudem der Logo des neuen Cosponsors Maes 0,0% zu sehen.

Jungels wir zumindest bis zu den Landesmeisterschaften im Juni 2019 im bekannten Trikot des Landesmeisters bei den Rennen zu sehen sehen sein. Sin Trikot für das Jahr ist nahezu identisch mit dem der vergangenen Monate. Beim 24 Mann starken Team Deceuninck-Quick-Stepfahren neben Jungels mit Michael Morkov (DK), Elia Viviani (I) und Yves Lampsert (B) noch drei weitere Landesmeister.



