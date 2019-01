Bob Jungels und seine Teamkollegen des Teams Deceuninck-Quick-Step bringen sich derzeit in Spanien in Form. Am Dienstag empfingen sie die Journalisten.

Jungels und Co: Gute Stimmung am Medientag

Joe GEIMER

Wer erneut eine starke Saison absolvieren und mit guten Resultaten brillieren möchte, der muss bekanntlich die Grundlagen im Winter legen. Bob Jungels und seinen Teamkollegen des belgischen Teams Deceuninck-Quick-Step geht es da nicht anders. In Calpe, an der spanischen Costa Blanca, hat die Mannschaft von Patrick Lefevere ihr Quartier bezogen. Im Hotel Suitopia - Sol y Mar Suites fehlt es den Radprofis an nichts.

