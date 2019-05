Am Samstag beginnt in Bologna der 102. Giro d'Italia. Mit dabei sind auch zwei Luxemburger. Bob Jungels und Ben Gastauer wurden am Donnerstagabend von den Tifosi gefeiert.

Jungels und Co. erobern den Marktplatz

Joe GEIMER

Die Italiener lieben ihren Giro d'Italia. Davon konnte man sich am Donnerstagabend wieder einmal überzeugen. In Bologna beginnt am Samstag die 102. Italien-Rundfahrt mit der ersten Etappe, einem 8 km langen Zeitfahren. Doch bevor die 176 Teilnehmer die ersten Kilometer in Angriff nehmen, konnten sie sich am Donnerstag erst noch feiern lassen. Bei der Teampräsentation wurde ersichtlich, welch innige Beziehung das äußerst fachkundige italienische Publikum mit dem Giro d'Italia verbindet.



Die Piazza Maggiore von Bologna bot dabei den passenden Rahmen. Der Hauptplatz, im 13. Jahrhundert als Marktplatz gebaut, ist prachtvoll und war passend in Rosa getaucht. Die bedeutendsten Gebäude der mittelalterlichen Innenstadt waren die perfekte Bühne für die rund anderthalb stündige Show, die erst kur vor 23 Uhr endete und dennoch wegen gelungener Showeinlagen - unter anderem von der italienischen Nationalmannschaft in der Rhythmischen Sportgymnastik - keine Längen aufwies. Auch das Wetter spielte mit. Die Sonne hatte den Platz am Nachmittag gewärmt. Bei knapp 20 Grad Celsius strahlten die vielen Fans und die Giro-Teilnehmer um die Wette.



14 Bob Jungels (r., neben seinem Teamkollegen James Knox) ist zum dritten Mal beim Giro d'Italia im Einsatz. Foto: Serge Waldbillig

um weitere Bilder zu sehen. Bob Jungels (r., neben seinem Teamkollegen James Knox) ist zum dritten Mal beim Giro d'Italia im Einsatz. Foto: Serge Waldbillig Auf der Piazza Maggiore von Bologna fand am Donnerstagabend die Teampräsentation statt. Foto: AFP Zum Schluß wurde die Siegertrophäe, die "Trofeo Senza Fine" präsentiert. Foto: Serge Waldbillig Ben Gastauer nimmt 2019 bereits zum fünften Mal an der Italienrundfahrt teil. Foto: Serge Waldbillig Viele Zuschauer hatten sich auf der Piazza Maggiore eingefunden. Foto: Serge Waldbillig Vincenzo Nibali (r.) hat den Giro d'Italia bereits zwei Mal - 2013 und 2016 - gewonnen. Foto: Serge Waldbillig Das Team Ineos - ehemals Sky - ist ohne den Vorjahressieger Chris Froome am Start. Foto: Serge Waldbillig Showeinlagen während der Teamvorstellung. Foto: Serge Waldbillig Um diese Leadertrikots geht es beim Giro d'Italia. Foto: Serge Waldbillig In seinem Landesmeistertrikot wird Bob Jungels gut zu erkennen sein auf den Straßen Italiens. Foto: Serge Waldbillig Der Niederländer Tom Dumoulin hat die Italienrundfahrt 2017 gewonnen und wurde im vergangenen Jahr Zweiter. Foto: AFP Das Team Ag2r mit Ben Gastauer (5. von rechts). Foto: Serge Waldbillig Für Show und Unterhaltung war bei der Teampräsentation gesorgt. Foto: Serge Waldbillig Bob Jungels will 2019 seinen zweiten Giro-Etappensieg holen. Foto: AFP



Auch Bob Jungels (Deceuninck) und Ben Gastauer (Ag2r) präsentierten sich gut gelaunt und äußerst entspannt. Beide kennen die Italien-Rundfahrt bestens. Jungels nahm bereits 2016 und 2017 teil, holte einen Etappensieg und landete beide Male als Achter und Sechster in den Top Ten der Schlusswertung. Für Ben Gastauer handelt es sich gar um die fünfte Giro-Teilnahme. Er war bereits 2011, 2012, 2013 und 2017 dabei. Vor zwei Jahren sicherte sich der Schifflinger als 29. sein bislang bestes Resultat in der Gesamtwertung.