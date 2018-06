Radprofi Geraint Thomas hat das 70. Critérium du Dauphiné vor seinem Landsmann Adam Yates gewonnen. Bob Jungels stürzte am Sonntag auf der letzten Etappe.

Jungels stürzt und fährt weiter

Die siebte und letzte Etappe des Critérium du Dauphiné war für Bob Jungels und die Luxemburger Radsportfans eine schmerzhafte. Der 25 Jahre alte Quick-Step-Profi wurde am Sonntag 25 km vor dem Ziel in Saint-Gervais Mont Blanc in einen Sturz verwickelt. Dabei kollidierte er wohl mit einem Straßenschild. Zwar konnte Jungels anschließend weiterfahren, hatte den Anschluss an die Gruppe um den Gesamtführenden allerdings verloren.

Dieser Spitzenreiter holte sich wenig später auch den Gesamtsieg. Geraint Thomas (GB/Sky) gewann vor seinem Landsmann Adam Yates (Mitchelton), der sich den Sieg bei der Schlussetappe sicherte. 18'28'' dahinter rollte Jungels als 64. über die Ziellinie und belegt im Endklassement Rang 25 (auf 22'24'').