Jungels: Nichts ist unmöglich

Die Tour des Flandres verspricht aus Luxemburger Sicht sehr interessant zu werden. Bob Jungels gehört zum kleinen Kreis der Topfavoriten. Und auch Alex Kirsch möchte sich in Szene setzen.

"Bob Jungels, Zdenek Stybar und Wout van Aert.“ So lautete am Freitag die Antwort von Greg van Avermaet auf die Frage, wer für ihn die Topfavoriten für die Tour des Flandres sind. Der Belgier des Teams CCC muss es wissen. Er ist selber einer der heißen Sieganwärter. Er kennt die Klassiker in Flandern so gut wie kaum ein anderer. Am Sonntag wird er zum 13. Mal bei der Ronde van Vlaanderen, dem wichtigsten Rennen im radsportverrückten Belgien, an den Start gehen.

Dass der ehemalige Teamkollege von Jempy Drucker den Luxemburger Jungels (Deceuninck) als einen der drei aussichtsreichsten Kandidaten auf den Triumph beim Radsport-Monument Tour des Flandres handelt, wäre vor Saisonbeginn noch völliger Humbug gewesen ...