Am Wochenende fällt in Belgien der Startschuss in die Klassikersaison. Dabei wird ein Luxemburger Radprofi ganz besonders im Fokus stehen: Bob Jungels beschreitet Neuland.

Sport 4 Min.

Jungels: Neues Terrain, neue Herausforderung

Joe GEIMER Am Wochenende fällt in Belgien der Startschuss in die Klassikersaison. Dabei wird ein Luxemburger Radprofi ganz besonders im Fokus stehen: Bob Jungels beschreitet Neuland.

Es war vielleicht keine Sensation, aber ganz sicherlich eine Überraschung ...