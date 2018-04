Astana-Profi Michael Valgren war am Sonntag beim Amstel Gold Race der Schnellste. Weil die Favoriten eine Attacke an die Nächste reihten, hatten es die Luxemburger schwer.

Sport 27 1

Jungels muss abreißen lassen

Daniel Wampach Astana-Profi Michael Valgren war am Sonntag beim Amstel Gold Race der Schnellste. Weil die Favoriten eine Attacke an die Nächste reihten, hatten es die Luxemburger schwer.

Der Däne Michael Valgren hat das Amstel Gold Race 2018 gewonnen. Der Fahrer des Teams Astana setzte sich vor Roman Kreuziger (CZE/Mitchelton) und Enrico Gasparotto (I/Bahrain) durch. Bob Jungels (Quick-Step) landete mit einem Rückstand von 2'11'' auf Rang 33, Ben Gastauer (Ag2r) wurde 69. (auf 3'26'').

Neun Fahrer hatten sich zu Beginn des 263 km langen Rennens zwischen Maastricht und Berg-en-Terblijt bei Valkenburg abgesetzt. Recht schnell hatten sie 15 Minuten Vorsprung, weiter ansteigen sollte dieser allerdings nicht mehr.

Ein Angriff nach dem anderen

50 km vor dem Ziel wurde das Rennen so richtig lanciert. Von da an war auch Jungels immer wieder vorne im Peloton zu sehen, der Luxemburger Meister gab teils sogar den Rhythmus an. An den Anstiegen konterte er Attacken. Am Keutenberg, 29 km vor dem Ziel, griff dann ein Favorit nach dem anderen an: Jakob Fuglsang (DK/Astana), Alejandro Valverde (E/Movistar), Philippe Gilbert (B/Quick-Step) oder auch Peter Sagan (SVK/Bora) versuchten ihr Glück. Am Ende gelang es Kreuziger und Gasparotto, sich abzusetzen und zur Spitzengruppe aufzuschließen.

Das hatte zur Folge, dass sich die Favoritengruppe auf den engen Limburger Straßen erneut verkleinerte – aber Jungels blieb dran. 18 km vor dem Ziel wurde der Cauberg ein letztes Mal passiert. Es ging weiter Schlag auf Schlag mit den Attacken der Favoriten, und da musste auch Jungels abreißen lassen.

27 Michael Valgren (DK/Astana) gewinnt das Amstel Gold Race vor Roman Kreuziger (CZE/Mitchelton) und Enrico Gasparotto (I/Bahrain). Foto: Serge Waldbillig

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Michael Valgren (DK/Astana) gewinnt das Amstel Gold Race vor Roman Kreuziger (CZE/Mitchelton) und Enrico Gasparotto (I/Bahrain). Foto: Serge Waldbillig Bob Jungels (Quick-Step) Foto: Serge Waldbillig Das Team Quick-Step mit Bob Jungels (2.v.l.). Foto: Serge Waldbillig Ben Gastauer (Ag2r) bei der Einschreibung. Foto: Serge Waldbillig Ben Gastauer (Ag2r) Foto: Serge Waldbillig Bob Jungels (Quick-Step) und Ben Gastauer (Ag2r/r.) vor dem Start. Foto: Serge Waldbillig Die Italiener Vincenzo Nibali (r./Bahrain) und Damiano Cunego (Nippo). Foto: Serge Waldbillig Das Fahrerfeld mit Ben Gastauer (links im Bild) im Cauberg. Foto: Serge Waldbillig Das Fahrerfeld mit Bob Jungels (rechts) im Cauberg. Foto: Serge Waldbillig Das Fahrerfeld im Cauberg. Foto: Serge Waldbillig Die Ausreißergruppe angeführt von Preben van Hecke (B/Sport Vlaanderen) und Oscar Riesebeek (r./NL/Roompot). Foto: Serge Waldbillig Bob Jungels (Mitte/Quick-Step) im Cauberg. Foto: Serge Waldbillig Amstel Gold Race 2018 Foto: Serge Waldbillig Dario Cataldo (I/Astana) und Ben Gastauer (r./Ag2r) im Cauberg. Foto: Serge Waldbillig Bob Jungels (Quick-Step) im Cauberg. Foto: Serge Waldbillig Die Fahrer im Gulpenerberg. Foto: Serge Waldbillig Oliver Naesen (r./B/Ag2r) und Michael Valgren (DK/Astana) im Gulpenerberg. Foto: Serge Waldbillig Peter Sagan (SVK/Bora) im Gulpenerberg. Foto: Serge Waldbillig Ben Gastauer (Ag2r) im Gulpenerberg. Foto: Serge Waldbillig Alessandro de Marchi (I/BMC), Bob Jungels (Quick-Step) und Vincenzo Nibali (I/Bahrain). Foto: Serge Waldbillig Noch liegt Roman Kreuziger (CZE/Mitchelton) vor Michael Valgren (DK/Astana). Foto: Serge Waldbillig Bob Jungels (Quick-Step) und Michael Matthews (AUS/Sunweb). Foto: Serge Waldbillig Michael Valgren (DK/Astana) gewinnt das Amstel Gold Race 2018 vor Roman Kreuziger (CZE/Mitchelton) und Enrico Gasparotto (I/Bahrain). Foto: Serge Waldbillig Jakob Fuglsang (DK/Astana) freut sich über den Sieg seines Landsmanns und Teamkollegen. Foto: Serge Waldbillig Chantal Blaak (NL/Boels-Dolmans) gewinnt das Amstel Gold Race 2018 bei den Frauen. Foto: Serge Waldbillig Das Podium des Amstel Gold Race 2018: 1. Michael Valgren (DK/Astana), 2. Roman Kreuziger (l./CZE/Mitchelton) und 3. Enrico Gasparotto (r./I/Bahrain). Foto: Serge Waldbillig Die Sieger des Amstel Gold Race 2018: Chantal Blaak (NL/Boels-Dolmans) bei den Frauen und Michael Valgren (DK/Astana) bei den Männern. Foto: Serge Waldbillig

2 km vor dem Ziel setzten sich dann Valgren und Kreuziger aus der Favoritengruppe ab, die nach vorne aufgeschlossen hatte. Die weiteren Sieganwärter beäugten sich und keiner wollte die Nachführarbeit übernehmen, und so schafften es beide mit wenigen Sekunden Vorsprung ins Ziel.