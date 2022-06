Bob Jungels droht das Ende der Tour de France noch bevor das Rennen begonnen hat.

Radsport

Jungels mit positivem Corona-Test

Tim Declercq (B) vom Team Quick Step-Alpha Vinyl hat es erwischt. Dann kam die Nachricht eines positiven Corona-Tests von Matteo Trentin (I/Emirates). Und jetzt hat es ausgerechnet auch einen der drei Luxemburger Teilnehmer an der Frankreich-Rundfahrt erwischt!

Bob Jungels droht die Tour de France zu verpassen. Der 29-Jährige wurde am Mittwochmorgen, so wie alle seine Teamkollegen, in Kopenhagen mit einem PCR-Test auf Covid-19 getestet. Mittlerweile sind die Resultate aus dem Labor zurück: Jungels' Test ist positiv und weist eine schwache Viruslast auf. „Das bedeutet, dass er am Donnerstagmorgen erneut getestet wird“, so Teamarzt Serge Niamke.

Die finale Entscheidung ob Jungels an der 109. Frankreich-Rundfahrt teilnehmen kann oder nicht, wird anschließend getroffen. Falls Luxemburgs Landesmeister im Einzelzeitfahren, der am Sonntag wegen Magenproblemen auf das Straßenrennen in Nospelt verzichtet hatte, passen muss, rückt der belgische Routinier Greg van Avermaet ins Aufgebot von Ag2r-Citroën.

Bei der Teamvorstellung am Mittwochabend in Kopenhagen hatte Jungels gefehlt. Die Mannschaft Ag2r-Citroën hatte sich nur mit sieben Fahrern auf der Bühne präsentiert. Am Morgen postete Ag2r-Citroën noch Fotos vom Training. Jungels war dort dabei. Am Abend war das Bild dann allerdings ein anderes. Der Name des Luxemburgers wurde bei der Teamvorstellung zwar vorgelesen, doch vor Ort war der 29-Jährige nicht.

Nun kann er nur noch hoffen, dass sich der positive Befund am Donnerstagmorgen nicht bestätigt. Das Verpassen der Tour wäre ein herber Rückschlag. Gerade erst hatte sich Jungels bei der Tour de Suisse so stark präsentiert, wie schon viele Monate nicht mehr und somit seinen Tour-Startplatz redlich verdient.

