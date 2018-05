Der Besuch von Bob Jungels bei der SkodaTour de Luxembourg wurde von Mittwoch auf Donnerstag verlegt. Die Fans wollen ihn für seinen Triumph beim Klassiker Liège-Bastogne-Liège huldigen.

Jungels kommt am Donnerstag

Joe GEIMER Der Besuch von Bob Jungels bei der SkodaTour de Luxembourg wurde von Mittwoch auf Donnerstag verlegt. Die Fans wollen ihn für seinen Triumph beim Klassiker Liège-Bastogne-Liège huldigen.

Am Mittwochabend sollte sich im Anschluss an den Prolog der SkodaTour de Luxembourg allen Radsportfans die Gelegenheit bieten, Bob Jungels zu applaudieren und ihm Respekt zu zollen für seine herausragende Leistung beim Klassiker Liège-Bastogne-Liège. Bei dem Eintagesrennen vor rund fünf Wochen hatte er sich als dritter Luxemburger in den Palmarès eingetragen. An der Côte de la Roche-aux-Faucons hatte er attackiert und sich 20 km später als Solist durchgesetzt.

Die Ovation für Jungels sollte unmittelbar nach dem Prolog gegen 21 Uhr stattfinden. Daraus wird allerdings nun doch nichts. Der Radprofi muss aus persönlichen Gründen passen. Aus diesem Grund wird die Zeremonie auf Donnerstag verlegt (gegen 17.30 Uhr), wie die Veranstalter am Mittwochabend mitteilten.