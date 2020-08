Radprofi Bob Jungels will in Zukunft auch wieder bei Etappenrennen glänzen. Das verrät er im Interview, in dem er seine Beweggründe für einen Teamwechsel erklärt.

Jungels: "Ich werde als Leader eingestellt"

Daniel WAMPACH

Bob Jungels wechselt nach fünf Jahren bei Deceuninck-Quick Step das Team. Im Interview erklärt der 27-jährige Radprofi, warum er sich für die zukünftige Mannschaft Ag2r-Citroën entschieden hat und wie er mit der Konkurrenzsituation innerhalb des Teams umgeht. Immerhin fahren mit Greg van Avermaet und Oliver Naesen zwei absolute Klassikerspezialisten künftig an seiner Seite. Außerdem erörtert Jungels, auf welche Etappenrennen er in Zukunft besonderen Wert legt. Bob Jungels, wie kam es zur Entscheidung, Deceuninck zu verlassen und sich Ag2r anzuschließen? ...