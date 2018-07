Mit einer starken Fahrt als Ausreißer auf der letzten Bergetappe der Tour de France hat Bob Jungels in der Gesamtwertung zwei Plätze gut gemacht.

Jungels greift an, Roglic siegt

Bob Jungels (Quick-Step) ging auf der 19. Etappe der Tour de France in die Offensive. Der Luxemburger Meister schaffte den Sprung in die Ausreißergruppe, fuhr ein sehr starkes Rennen und beendete die Etappe als Zwölfter mit einem Rückstand von 1'47'' auf Sieger Primoz Roglic (SLO/LottoNL-Jumbo).

"Es war sehr hart. Mein Ziel war es, die Etappe zu gewinnen, das habe ich nicht geschafft. So ist halt der Sport. Wenn man es nicht wenigstens versucht, kann man nie gewinnen", so Jungels.



Geraint Thomas (GB/Sky) hat sich nicht überraschen lassen und fuhr mit 19'' Rückstand als Zweiter ins Ziel. Romain Bardet (F/Ag2r) wurde Dritter. Der Brite hat seine Gesamtführung damit weiter ausgebaut. Vor dem entscheidenden Zeitfahren führt er mit 2'05'' Vorsprung auf Tom Dumoulin (NL/Sunweb) und 2'24'' auf Roglic. Christopher Froome (GB/Sky) hat als Vierter 2'37'' Rückstand.



Jungels hat in der Gesamtwertung zwei Plätze gut gemacht, hat als Elfter 15'54'' Rückstand auf Thomas und 4'05'' auf Ilnur Zakarin (RUS/Katusha), der Rang zehn belegt.



Drei schwere Berge



Drei Klassiker waren auf der letzten Bergetappe zu bewältigen: Der Col d'Aspin, der Col du Tourmalet und der Col d'Aubisque. Mit fünf anderen Fahrern führte Jungels die 200,5 km lange Bergetappe zwischen Lourdes und Laruns zunächst an, 140 km vor dem Ziel schlossen aber noch zwölf weitere Fahrer auf.

Die Zusammensetzung der Spitzengruppe war wie folgt:



Bob Jungels (Quick-Step)

Julian Alaphilippe (F/Quick-Step)

Adam Yates (GB/Mitchelton)

Tanel Kangert (EST/Astana)

Mikel Nieve (E/Mitchelton)

Warren Barguil (F/Fortuneo)

Romain Hardy (F/Fortuneo)

Bauke Mollema (NL/Trek)

Gorka Izagirre (E/Bahrain)

Sylvain Chavanel (F/Direct Energie)

Damien Gaudin (F/Direct Energie)

Arthur Vichot (F/FDJ)

Tom-Jelte Slagter (NL/Dimension Data)

Marcus Burghardt (D/Bora)

Lukas Pöstlberger (A/Bora)

Daniele Bennati (I/Movistar)

Andrey Amador (CRC/Movistar)

Silvan Dillier (CH/Ag2r)

Fünf Minuten betrug der Vorsprung der Ausreißer, doch Jungels war anderen Fahrern ein Dorn im Auge. Zakarin schickte im Peloton sein Katusha-Team nach vorne, um Tempoarbeit zu verrichten. Der Russe lag vor der Etappe als Zwölfter der Gesamtwertung mit 2'49'' Vorsprung direkt vor Jungels.

Im Col du Tourmalet (hors catégorie/17,1 km à 7,3 Prozent) ging es dann richtig los. Zakarin, Bardet, Mikel Landa (E/Movistar) und Rafal Majka (PL/Bora) fuhren dem Peloton rund 100 km vor dem Ziel davon. An der Spitze bekam Jungels in der ohnehin schon dezimierten Gruppe Probleme und musste 6 km vor dem Ziel abreißen lassen. Er fuhr dann aber seinen eigenen Rhythmus und ließ sich nicht beirren. 2 km vor dem Gipfel schaffte Jungels wieder den Anschluss, während andere Begleiter zurückfielen.

Primoz Roglic ging in der letzten Abfahrt volles Risiko und holte den Sieg. Foto: AFP

Der Vorsprung sinkt



Die Gruppe um Landa holte auf dem Weg zum Gipfel Sekunde um Sekunde auf und lag am Gipfel 40'' hinter Jungels, Alaphilippe, Nieve, Barguil, Izagirre und Kangert. Nach der Abfahrt, 65 km vor dem Ziel, hatten Landa, Amador, Bardet, Zakarin und Majka zu Jungels und Co. aufgeschlossen.

Am vorletzten Anstieg, dem Col des Bordères, verschärfte LottoNL-Jumbo das Tempo in der kleinen Favoritengruppe, so dass der Rückstand am Gipfel 40 km vor dem Ziel nur noch 1'40'' betrug. Nur etwa 15 Fahrer waren da noch in der Gruppe um den Gesamtführenden vertreten.

Am letzten Anstieg, dem Col d'Aubisque, setzten sich Bardet, Landa, Majka und Kruiswijk von Jungels ab.



14 km vor dem Ziel begannen auch in der Favoritengruppe die Attacken. So schlossen die Favoriten um Thomas zur Jungels-Gruppe auf. Der Luxemburger Meister hielt aber lange den Anschluss. Als 1,5 km vor dem Gipfel Roglic das Tempo verschärfte, musste Jungels schließlich abreißen lassen. Die anderen Favoriten fuhren zwar wieder an den Slowenen heran, doch in der Abfahrt setzte er sich definitiv ab.



Am Samstag berichten wir live ab 14.30 Uhr vom Zeitfahren.