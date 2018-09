Radprofi Bob Jungels ist perfekt in die Mission Gesamtsieg bei der Slowakei-Rundfahrt gestartet. Der Luxemburger Meister setzte sich im Prolog durch.

Jungels gewinnt Prolog in der Slowakei

Daniel WAMPACH Radprofi Bob Jungels ist perfekt in die Mission Gesamtsieg bei der Slowakei-Rundfahrt gestartet. Der Luxemburger Meister setzte sich im Prolog durch.

Radprofi Bob Jungels hat den Prolog der Slowakei-Rundfahrt gewonnen. Der Quick-Step-Fahrer setzte sich auf den 1,6 km in Poprad vor seinem Teamkollegen Yves Lampaert (B) durch. Dritter wurde der Franzose Christophe Laporte (Cofidis), beide hatten nur wenige Hundertstelsekunden Rückstand auf Jungels.

Der Luxemburger Meister ist damit perfekt in die Rundfahrt gestartet, bei der sein Team entweder mit ihm oder dem Tagesvierten Julian Alaphilippe (F/auf 1'') den Gesamtsieg holen will. Vier Etappen sind noch zu fahren, wobei schon die erste am Donnerstag die Entscheidung im Kampf um den Schlusssieg bringen könnte.



Sieben klassierte Anstiege stehen dann an, am Ende geht es 7,3 km bergauf ins Ziel.