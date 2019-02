Bob Jungels und seine Teamkollegen von Deceuninck haben beim Mannschaftszeitfahren bei der Kolumbien-Rundfahrt den zweiten Rang belegt. Bob Jungels ist nun Fünfter der Gesamtwertung.

Jungels Fünfter der Gesamtwertung

Joe TURMES

Bob Jungels ist mit seinem Team Deceuninck-Quick-Step ordentlich in die neue Saison gestartet. Beim Mannschaftszeitfahren zum Auftakt der Kolumbien-Rundfahrt (UCI-Kategorie 2.1) belegte man den zweiten Platz mit einem Rückstand von acht Sekunden auf Education First. Deceuninck legte die 14 km in Medellin in einer Zeit von 15'13'' zurück.

Sky um den vierfachen Tour-de-France-Sieger Christopher Froome landete auf dem dritten Rang. In der Gesamtwertung ist Jungels vor der zweiten Etappe, die über 150,5 km rund um La Ceja führt, Fünfter. Er liegt acht Sekunden hinter dem Führenden Rigoberto Uran (Education First).