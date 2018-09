Bob Jungels konnte die hohen Erwartungen im WM-Einzelzeitfahren nicht erfüllen. In Innsbruck reichte es für den Luxemburger nur zu Rang 23.

Jungels enttäuscht im Zeitfahren

Joe GEIMER

Die Voraussetzungen waren perfekt: Die Form passte und die Strecke des Einzelzeitfahrens bei der Straßen-WM ins Innsbruck kam Bob Jungels entgegen. Der Luxemburger Hoffnungsträger peilte einen Platz in den Top Ten an. Insgeheim konnte der 26-Jährige gar hoffen, im Bereich der besten Fünf zu landen.



Daraus wurde allerdings nichts. Jungels erlebte am Mittwochnachmittag einen rabenschwarzen Tag. Letztendlich reichte es für den Fahrer der Mannschaft Quick-Step Floors nur zum enttäuschenden 23. Platz. Der Rückstand des Luxemburgers spricht Bände: Nach 52,1 km war er 4'48'' langsamer als der neue Weltmeister.

"Ich habe keine Erklärung, weshalb es nicht so gut gelaufen ist. Die Beine fühlten sich leider nicht gut an", so Jungels in einer ersten Reaktion.



Rohan Dennis darf sich feiern lassen. Der 28-Jährige fuhr die Konkurrenz in Grund und Boden. Er fuhr bei allen Zwischenzeiten die Bestzeit und zeigte, dass derzeit im Kampf gegen die Uhr kein Kraut gegen ihn gewachsen ist. Der Australier triumphierte mit dem beeindruckenden Vorsprung von mehr als einer Minute (1'21''). Die Silbermedaille sicherte sich Titelverteidiger Tom Dumoulin (NL), während sich Europameister Victor Campenaerts (B/auf 1'22'') über Bronze freuen darf.