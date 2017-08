(DW) - Teilnahmen von Laurent Didier (Trek), Jempy Drucker (BMC) und Bob Jungels (Quick-Step) schienen wahrscheinlich, doch nun ist Letzterer der einzige Luxemburger Radprofi bei der Vuelta a Espana. Die dritte "Grand Tour" des Jahres beginnt am Samstag im französischen Nîmes.

Wie das Team BMC bekannt gab, steht Drucker nicht im Kader der Mannschaft. In den vergangenen beiden Jahren hatte der Klassikerspezialist jeweils die Spanien-Rundfahrt bestritten, in dieser Saison muss er nun akzeptieren, dass er bei keiner der drei großen Rundfahrten starten durfte.

Auch Didier sollte eigentlich mitfahren, nach seinem Sturz beim Giro d'Italia (Muskelbündelriss im Oberschenkel) und anschließenden Knieproblemen ist er allerdings noch nicht fit genug für eine dreiwöchige Rundfahrt.

Jungels wird erstmals zwei "Grand Tours" in einer Saison bestreiten. Nach dem Giro d'Italia konzentriert er sich bei der Vuelta aber nicht auf die Gesamtwertung. Jungels peilt Etappensiege an und nutzt die Spanien-Rundfahrt als Vorbereitung auf die Weltmeisterschaften (17.-24. September) in Bergen (N).