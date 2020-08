Jungels: "Ein spezieller Sieg"

Radprofi Bob Jungels ist wieder Zeitfahr-Landesmeister. Trotzdem sieht der 27-Jährige den Erfolg nicht als selbstverständlich an.

In den vergangenen Jahren gab es in jeder Saison immer nur zwei Tage, an denen Bob Jungels sein normales Mannschaftstrikot trug. Das war bei den beiden Landesmeisterschaften im Zeitfahren und im Straßenrennen der Fall.

Auch am Donnerstagabend wollte der Radprofi vom Deceuninck-Team sein rot-weiß-blaues Trikot nicht hergeben ...