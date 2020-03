Bob Jungels weiß nicht, wann und ob die Radsportsaison in diesem Jahr noch einmal fortgesetzt wird. Der 27-Jährige blickt auf Paris-Nice zurück, erzählt von seinem Alltag und von seinen Zukunftsängsten.

Sport 5 Min.

Jungels: "Ein mulmiges Gefühl"

Joe GEIMER Bob Jungels weiß nicht, wann und ob die Radsportsaison in diesem Jahr noch einmal fortgesetzt wird. Der 27-Jährige blickt auf Paris-Nice zurück, erzählt von seinem Alltag und von seinen Zukunftsängsten.

Bob Jungels tappt im Dunkeln. Der Radprofi weiß nicht, wann und ob die Radsportsaison in diesem Jahr noch einmal fortgesetzt wird. Denn das Corona-Virus hat die Sportwelt fest im Griff. Es gilt der Notstand, Quarantäne droht. Der 27-jährige Jungels blickt auf Paris-Nice zurück, erzählt von seinem Alltag und von seinen Zukunftsängsten.



Bob Jungels, in den aktuellen Zeiten drängt sich die Frage mehr denn je auf: Wie geht es Ihnen?

Bei mir ist alles soweit okay. Ich mache aus den aktuellen Umständen das Beste. Es geht mir wie jedem anderen: Zu Hause bleiben ist das Wichtigste, dies um das Risiko einer Infizierung und vor allem die Gefahr einer raschen Verbreitung des Virus zu minimisieren. Das Schlimmste ist derzeit nicht die Isolation oder das Entschleunigen, sondern die Ungewissheit. Niemand weiß, wie es weitergeht.

Wie trainiert ein Profisportler unter den aktuellen Umständen?

Ich lege derzeit eine Pause ein, ähnlich wie ich sie nach dem Klassiker Paris-Roubaix (sollte am 12. April stattfinden, Anmerkung der Redaktion) geplant hatte. Ich nehme also Tempo raus und gönne mir eine komplette Woche Ruhe. In den kommenden Tagen werde ich wieder loslegen. Ich werde auch draußen fahren, nur halt alleine. Wenigstens können wir in Luxemburg noch in die Natur. Ich werde das Training also bald wieder aufnehmen, ohne allerdings ein besonderes Ziel ins Auge zu fassen. Es geht einfach nur darum, die Form nicht komplett zu verlieren und die Beine zu lockern. Alles andere ist derzeit Makulatur. Es wird fortan ganz besonders gut tun, die frische Luft einzuatmen.

Beim Zeitfahren von Paris-Nice reichte es für Bob Jungels zu Rang zwölf. Foto: cyclingpix.lu

Haben Sie eine Idee, wann wieder Radrennen stattfinden könnten?

Es ist unmöglich, eine Prognose zu machen. Viele Szenarien sind zumindest theoretisch möglich. Wir diskutieren auch teamintern über die Fortsetzung der Saison. Es liegt aber nicht in unserer Hand. Ich könnte mir vorstellen, dass es eine oder zwei Wochen vor der Tour de France (27. Juni bis 19. Juli) wieder losgeht. Aber wer weiß das schon? Es ist eigentlich fast schon egal. Wir sollten uns alle um unsere Gesundheit und die unserer Mitmenschen kümmern. Das sportliche Spektakel muss hinten anstehen.

Es geht darum, die kritische Situation genauso schnell wieder in den Griff zu bekommen, als sie uns entglitten ist.

Das klingt nicht sehr optimistisch...

In Europa werden Grenzen geschlossen. In einigen Ländern wird der Notstand ausgerufen. Das sind Dinge von großer Tragweite. Es ist der falsche Zeitpunkt, um Radrennen zu fahren. Es geht darum, die kritische Situation genauso schnell wieder in den Griff zu bekommen, als sie uns entglitten ist. Mein Gefühl sagt mir aber, dass das nicht gelingen wird.

Findet die Tour de France in Ihren Augen statt?

Ich weiß nur, dass es auch im Radsport um sehr viel Geld geht und die Frankreich-Rundfahrt das größte Radrennen der Welt ist. Die Sponsoren leben von Visibilität. Diese ist aktuell nicht gegeben. Es könnte also zum Saisonende zu kritischen finanziellen Engpässen kommen. Zudem ist die Tour de France so etwas wie die Milchkuh der ASO (Amaury Sport Organisation). Sie garantiert Rentabilität. Was diese Fakten nun jedoch genau bedeuten und wie wichtig sie tatsächlich sind, werden wir sehen.

Wegen Corona-Virus: Das Sterben der Radrennen Die Corona-Pandemie hat die Radsportwelt fest im Griff. Die großen Klassiker im April finden nicht statt. Niemand weiß wie es weitergeht, auch nicht die Luxemburger Profis.

Apropos ASO: Bis vergangenen Samstag ging das Rennen Paris-Nice über die Bühne. Sie waren mit dabei. Wie war es?

Die Situation war alles andere als ideal. Zu Beginn schien es logisch, das Rennen zu starten. Es wurde dann allerdings schnell ein Wettkampf unter besonderen Bedingungen, auch weil es nur sehr wenige Zuschauer am Streckenrand gab. Nach und nach wurden die Gerüchte eines vorzeitigen Abbruchs immer lauter. Dass die Veranstalter dann die letzte Etappe abgesagt haben, war nur logisch. Es wäre lächerlich gewesen, am Sonntag bis nach Nice zu fahren. Ohnehin muss man sich die Frage stellen, ob es Sinn ergab, munter durch Frankreich zu fahren, während rundherum nahezu alle Manifestationen abgesagt werden.

Bob Jungels präsentierte sich zuletzt gut in Form. Foto: Serge Waldbillig

Fühlten Sie sich in Sicherheit?

Ja, durchaus. Alles war gut abgeriegelt. Wir waren gut abgeschottet. Wir hatten jeden Tag mit den gleichen Leuten zu tun und kamen nie in Kontakt mit Menschen von außen. Aber dennoch: Mich beschlich ein mulmiges Gefühl. Ich fühlte mich nicht pudelwohl. Man ist nie zu 100 Prozent sicher. Eine solche Garantie gibt es nicht.

War ein vorzeitiger Ausstieg als Team ein Thema?

Wir haben viel intern diskutiert und uns beraten. Letztendlich haben wir aber auch Verpflichtungen gegenüber der Mannschaft und den Geldgebern. Wir sollten den Autoritäten trauen: Wenn diese sagen, wir könnten fahren, muss dies ausreichen. Wir sind keine Wissenschaftler. Wir sollten auf die Leute hören, die etwas von der Materie verstehen. Die Experten wissen, was sie tun.

Aus meiner Sicht lief es immer besser und mein vierter Platz auf der vorletzten Etappe verlieh mir eine Menge Selbstvertrauen.

Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem sportlichen Abschneiden bei Paris-Nice?

Es war ein gutes Rennen. Ich habe viel gearbeitet. Zu Beginn litt ich etwas unter den Wetterbedingungen. Mit meinem Abschneiden beim Einzelzeitfahren (12. Platz) war ich ganz zufrieden. Aus meiner Sicht lief es immer besser und mein vierter Platz auf der vorletzten Etappe verlieh mir eine Menge Selbstvertrauen. Die Zuversicht wuchs kontinuierlich an. Ich musste aber auch erkennen, dass einige Fahrer, die andere Ziele verfolgten als ich, bereits besser in Form waren.

Bob Jungels zeigte sich bei Paris-Nice auch angriffsmutig. Foto: cyclingpix.lu

Sind Sie enttäuscht, dass Ihr erstes Saisonziel, die Tour des Flandres und Paris-Roubaix, nun nicht stattfinden?

Natürlich wäre ich gerne dort gestartet. Der Formaufbau passte perfekt – besser noch als im vergangenen Jahr. Aber das ist jetzt nicht wichtig.

Ihr Vertrag läuft Ende des Jahres aus. Machen Sie sich Sorgen?

Natürlich beeinflusst die aktuelle Situation meine Zukunft. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Ich kann nun im April nicht zeigen, was ich kann. Wenn ich mich nicht in Szene setze, kann auch niemand auf mich aufmerksam werden. Es gibt angenehmere Situationen. Allerdings verfalle ich deswegen auch nicht in Panik. Ich besitze einen gewissen Status im Peloton. Jeder, vor allem natürlich mein Arbeitgeber Deceuninck-Quick Step, weiß was ich kann und in welchen Bereichen meine Qualitäten liegen. Ich mache mir also nicht zu viele unnötigen Gedanken.

Glückliche Luxemburger bei Stuyvens Sieg Jasper Stuyven hat sich die 75. Ausgabe des Omloop Het Nieuwsblad gesichert. Bester Luxemburger war Jempy Drucker als Zwölfter. Auch Bob Jungels und Alex Kirsch sind zufrieden.





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.