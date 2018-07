Die neunte Etappe der Tour de France war richtig spektakulär. Fast alle Favoriten hatten mit Stürzen oder anderen Problemen zu kämpfen. Am Ende setzte sich John Degenkolb durch.

Sport 1 2 Min.

Jungels distanziert Gegner, Porte gibt auf

John Degenkolb (D/Trek) hat die neunte Etappe der Tour de France gewonnen. Nach 156,5 km und 15 Kopfsteinpflasterpassagen zwischen Arras und Roubaix setzte er sich im Sprint eines Spitzentrios vor Greg van Avermaet (B/BMC) und Yves Lampaert (B/Quick-Step) durch.

Ein sehr starkes Rennen fuhr Bob Jungels (Quick-Step), obwohl er einen Sturz erlitten hatte: Der Luxemburger Meister reagierte 5 km vor dem Ziel auf eine Attacke von Peter Sagan (SVK/Bora), kam als Siebter mit 19'' Rückstand ins Ziel und machte 8'' auf die weiteren Favoriten gut. In der Gesamtwertung ist Jungels nun Vierter mit 50'' Rückstand auf den Führenden van Avermaet. Alejandro Valverde (E/Movistar) hat als Fünfter 41'' Rückstand auf Jungels.

"Vor mir war ein Fahrer gestürzt, ich konnte nicht mehr ausweichen", so Jungels. Zugleich versicherte er: "Es ist nichts Schlimmeres passiert."

Bob Jungels wies nach der Etappe einige Spuren eines Sturzes auf. Foto: Joe Geimer

Zu kämpfen hatte Romain Bardet (F/Ag2r) mit den Kopfsteinpflasterpassagen: Insgesamt fünf Mal musste der Franzose stehen bleiben, um das Rad zu wechseln! Trotzdem schaffte er es gerade noch mit den weiteren Favoriten ins Ziel.

Porte scheidet aus

Schon nach wenigen Kilometern gab es einen Sturz im Peloton. Davon war Richie Porte betroffen, der australische Leader des BMC-Teams. Der Favorit auf den Schlusssieg musste die Tour de France anschließend aufgeben – wie schon im Vorjahr auf der neunten Etappe.

Zehn Fahrer hatten sich abgesetzt und einen Vorsprung von 3'50'' herausgefahren. Vor allem das Bora-Team um Peter Sagan (SVK) wollte die Gruppe nicht zu weit ziehen lassen.

John Degenkolb freute sich über seinen Sieg. Foto: AFP

Jungels muss sich zurückkämpfen

70 km vor dem Ziel wurde das Rennen richtig lanciert – es reihte sich eine Kopfsteinpflasterpassage an die andere. Jungels war zu weit hinten platziert im Peloton und wurde von einem Sturz aufgehalten. 30'' betrug der Rückstand seiner Gruppe auf das erste Peloton mit den Favoriten. Auch Vincenzo Nibali (I/Bahrain) befand sich in der Jungels-Gruppe. Der Luxemburger Meister schaffte dann in einem wichtigen Moment wieder den Anschluss nach vorne.

Fortan ließ sich Jungels nicht mehr überraschen, fuhr sehr intelligent und behielt in einem Rennen voll mit Stürzen und Attacken den Überblick.

16 km vor dem Ziel attackierte dann Lampaert. Van Avermaet und Degenkolb reagierten, das war die entscheidende Attacke. Im Sprint hatte der Deutsche wie erwartet die schnellsten Beine und holte sich den Etappensieg vor van Avermaet und Laempaert.

Am Montag ist er erste Ruhetag. Am Dienstag berichten wir ab 13.30 live von der ersten Bergetappe der Tour de France 2018.

Die Luxemburger Fans waren auf der neunten Etappe präsent. Foto: AFP