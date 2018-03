Ordentlicher Auftakt für Bob Jungels und seine Teamkollegen bei Tirreno-Adriatico. Beim Mannschaftszeitfahren reichte es zu Rang vier. BMC wurde seiner Favoritenrolle gerecht. Bei Paris-Nice war Wout Poels im Einzelzeitfahren der Schnellste.

Jungels bringt sich in Lauerstellung

Die Mannschaft BMC hat zum dritten Mal in Folge den Auftakt von Tirreno-Adriatico (WorldTour) gewonnen. Das US-Team um Rohan Dennis (AUS) setzte sich im Mannschaftszeitfahren von Lido di Camaiore in der Zeit von 22'19'' durch und war auf dem 21,5 km langen vollkommen flachen Parcours vier Sekunden schneller als die Australier von Mitchelton-Scott.



Platz drei belegte weitere sechs Sekunden dahinter der britische Sky-Rennstall mit dem weiterhin unter Dopingverdacht stehenden vierfachen Tour–de-France-Sieger Christopher Froome (GB) an der Spitze. Bob Jungels führte seinen Arbeitgeber Quick Step-Floors auf Rang vier (auf 15''). Der einzige Luxemburger Teilnehmer am „Rennen zwischen den Meeren“ überquerte den Zielstrich als Erster des dezimierten Quick-Step-Quartetts und machte einen guten Eindruck. Das Team Sunweb um Zeitfahrweltmeister Tom Dumoulin (NL) belegte seinerseits den fünften Platz (auf 25'').



Bardet verliert viel Zeit



Aus der Sicht von Jungels kann sich das Resultat wahrlich sehen lassen. Nach dem ersten Tag hat er zumindest auf viele der direkten Konkurrenten Zeit herausgefahren. Fabio Aru (I/Emirates) und Rigoberto Uran (COL/Education First) verloren beispielsweise 45'' auf das Team BMC, Vincenzo Nibali (I/Bahrain) 49'' und Mikel Landa (E/Movistar) 50''. Von den Favoriten erwischte es Romain Bardet (F/Ag2r/1'03'') ganz besonders heftig.



Damiano Caruso überquerte als erster Fahrer der BMC-Mannschaft den Zielstrich und wird heute das Blaue Trikot des Gesamtführenden tragen. Die zweite Etappe führt über 167 flache Kilometer von Lido di Camaiore nach Follonica. Dort machen sich vor allem die besten Sprinter große Hoffnungen auf den Etappensieg.



Poels siegt, Sanchez bleibt vorne



Radprofi Wout Poels (NL) aus dem britischen Sky-Rennstall hat unterdessen das Einzelzeitfahren der vierten Etappe der französischen Fernfahrt Paris-Nice gewonnen. Der 30-Jährige war auf dem 18,4 km langen Kurs von La Fouillouse nach St-Etienne mit einer Zeit von 25'33'' elf Sekunden schneller als Marc Soler (E/Movistar). Dritter wurde Julian Alaphilippe (Quick-Step/auf 16'').



Das Gelbe Trikot des Gesamtführenden verteidigte mit Platz sieben (28'') der Spanier Luis Leon Sanchez aus der Astana-Mannschaft. Neuer Zweiter ist mit 15'' Rückstand nun Tagessieger Poels. Im Gesamtklassement folgt Alaphilippe (26'') auf Rang drei, Soler ist zeitgleich Vierter.



Der fünfte Tagesabschnitt des WorldTour-Rennens führt am Donnerstag über 163,5 km von Salon-de-Provence nach Sisteron. Mit dem Col de Lagarde-d'Apt (1 097 m) steht etwa bei Rennhälfte ein Berg der ersten Kategorie auf dem Programm. Das flache Finale könnte aber den Sprintern eine erneute Chance auf den Tagessieg bieten.

Jempy Drucker (BMC) durfte am Mittwoch in Frankreich das Trikot des Landesmeisters im Kampf gegen die Uhr überstreifen. Der 31-Jährige klassierte sich im Ziel als 63. (2'12'') und liegt in der Gesamtwertung nun an Position 90 (9'24'').