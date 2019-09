Bob Jungels war am Mittwochnachmittag beim Zeitfahren der Slowakei-Rundfahrt schnell unterwegs. Der Luxemburger wurde Dritter.

Jungels beim Zeitfahren auf dem Podium

Zum erneuten Sieg hat es zwar nicht gereicht, beim Zeitfahren der Slowakei-Rundfahrt (UCI-Kat. 2.1) ist Bob Jungels (Deceuninck) aber immerhin auf Platz drei gelandet. Im vergangenen Jahr hatte der Luxemburger in der Slowakei den Prolog gewonnen.

Am Mittwochnachmittag waren Sieger Stefan Küng (CH/Groupama/9'03'') und der Belgier Yves Lampaert (Deceuninck/auf 3'') auf der 7,4 km langen Strecke etwas schneller als Jungels (8'').

Kristoff sprintet zum Sieg

In den Morgenstunden war die erste Etappe ausgetragen worden. Diese begann und endete in Bardejov. Der Norweger Alexander Kristoff (Emirates) triumphierte im Sprint nach 138,2 km in 3.21'48'' vor Michael Morkov (DK/Deceuninck) und Elia Viviani (I/Deceuninck). Jungels wurde 50. (auf 14'').

Jungels' Teamkollege Lampaert führt die Gesamtwertung an. Weitere Details folgen in Kürze.